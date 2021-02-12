Konya'da uyuşturucu operasyonu: Afganisyan uyruklu 1 kişi tutuklandı!

Konya’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu!

Konya ilinin Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklu olarak yargılandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takibin ardından Afganistan uyruklu M.M.K'nın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Operasyon yapılan adresteki aramada 0,87 gram esrar, 63 adet uyuşturucu hap, 51,56 gram eroin, 171,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı M.M.K. operasyonla gözaltına alındı.

M.M.K. emniyetteki gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklu olarak yargılandı. M.M.K. mahkemesinin ardından cezaevine gönderildi.