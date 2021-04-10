Konya'da Tur otobüsü buzlanma sebebiyle devrildi! Çok sayıda yaralı

Bir kişinin durumu ağır olmak üzere, 34 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Konya'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre yerli turistleri taşıyan bir özel bir firmaya ait tur otobüsü Konya Aksaray arasındaki karayolunda seyir halindeyken, yoldaki buzlanama sebebiyle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karayolunda bir süre kayan tur otobüsü şarampole devrildi.

34 yaralı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis, 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında 34 kişinin yaralandığını tespit etti. Ekipler, uzun süren uğraşlar sonrasında otobüs içinde bulunun 34 kişiye ulaştı ve yapılan ilk müdahalelerden sonra yaralılar en yakın hastanelere sevk edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu aktarıldı. Öte yandan Tur otobüsünün, yolculara İç Anadolu'daki tarihi ve turistlik yerlerin gezdirilmesi amacıyla İzmir'den yola çıktığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak inceleme sürüyor