Konya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ömer N. Yönetimindeki bir otomobil, 8 yaşındaki T.D. isimli kız çocuğunun kullandığı bisiklete çarptı. Gerçekleşen kazada bisiklet devrildi.

KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞU YOLA SAVRULDU

Devrilen bisikletten yola savrulan kız çocuğu, ilk önce aracın camına çarptı sonra yola düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Kaldırıma düşerek yaralanan küçük kız çocuğu sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansa bindirilmek istendi.

AMBULANSA BİNMEYEN KIZI POLİS İKNA ETTİ

Yaralanan küçük kız tüm ikna çabalarına rağmen ambulansa binmek istemedi. Polis ekipleri küçük çocuğu ikna etmek için bir süre uğraştılar. Polisin ikna çabaları neticesinde ön tarafa oturma şartıyla ambulansa bineceğini söyleyen kız çocuğunun bu teklifi, sağlık görevlileri tarafından kabul edildi.

OTOMOBİLDEKİ YOLCULAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Kazayı öğrenen anne hemen çocuğun yanına koştu. Ancak kızını göre annesinin bir anda bayılıp yere düşmesi üzerine küçük kızı korkuttu.

Bayılan Anne ile yaralı kızı tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otomobilde bulunan yolcular bir süre panik yaşadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan otomobil sürücüsü Ömer N., bisikletli kız çocuğunun levhaların arkasından birden önüne çıktığını ve duramayarak bisiklete çarptığını söyledi. Çarpmanın etkisiyle kız çocuğu önce araç camına çarptığı sonra yola düştüğü görüldü. Kız çocuğu iç kanama riskine karşı hastaneye kaldırıldı. Yaşanılan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.