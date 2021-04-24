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Konya'da takla atan araç içindeki bir kişi can verdi, 2 kişi yaralandı

Konya Kulu civarlarında Ankara karayolunda seyir halinde olan ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi can verirken, 2 kişi yaralandı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 16:35
Konya'da takla atan araç içindeki bir kişi can verdi, 2 kişi yaralandı
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1 kişinin can verdiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası Konya Ankara arasındaki karayolunda Kulu civarlarında meydana geldi.

Gelen bilgilere göre bugün öğlen saatlerinde Ankara Konya arasındaki karayolunda 33 yaşındaki F.Y'nin sürücüsü olduğu otomobil yolda seyir halindeyken, Kulu civarlarında sürücü otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karayolunda savrulan araç, kontrolden çıktı ve şarampole uçarak takla attı.

8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza bölgesine polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza mahaline gelen ekipler araç içinde bulunan M.Ö.Y. (38), D.Y. (15) ve Derin Yılmaz (8) yaralandığını tespit etti. Ekipler araç içinde sıkışan yaralıları kısa süren çalışma sonrasında çıkarttı ve yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.  Yaralılarında Derin Yılmaz, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Son Güncelleme: 24.04.2021 16:35
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Anahtar Kelimeler:
KonyaKazaTrafik Kazası
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