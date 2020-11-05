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Konya'da süt fabrikasından skandal görüntü! Süt kazanında banyo yaptı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya'da süt fabrikasında skandal görüntüler üzerine harekete geçti. Bakanlık, personeli süt kazanında banyo yaparak TikTok üzerinden paylaştığı işletmenin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.

05 Kasım 2020 Perşembe 22:25
Konya'da süt fabrikasından skandal görüntü! Süt kazanında banyo yaptı!
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Konya’daki süt fabrikasında ortaya çıkan skandal görüntüler sosyal medya gündemine oturdu. Benefit Süt Toplama Merkezi çalışanı Uğur Turgut adlı TikTok kullanıcısı, üretim merkezi içerisinde bir görüntü yayınladı. Süt fabrikası personelinin süt kazanında banyo yaptığı anların görüntülerini paylaşması infiale yol açtı.

Kemal Sunal’ın Sakar Şakir filmindeki ‘’Marmara Kamil’’ karakterinin replikleriyle yayınlandığı görüntüde fabrika çalışanı kazana çıplak şekilde girdi.

Ekipler yönlendirildi


Tarım ve Orman Bakanlığı görüntülere ilişkin yaptığı açıklamalarda, halk sağlığı ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine ekiplerin işletmeye yönlendirildiği belirtildi. Bakanlık, olaya ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Yasal işlem ve incelemeler başlatıldı

Benefit Hayvancılık ise elemanın bilgileri dışında sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerin ve yapılan eylemin kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtti. İlgili şahsın iş akdinin iptal edildiğini duyuran Benefit Hayvancılık, yasal işlem ve inceleme başlatıldığını duyurdu.

İşletme faaliyetinin durdurulmasına karar verildi

Bakanlık yaptığı son açıklamalarda, Konya’daki süt fabrikasıyla ilgili görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin işyerine gidip resmi kontrol gerçekleştirdiğine yer verdi. Yapılan denetimde işyerinin insan sağlığı ve güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu ürünlere el konulduğu ve işletme faaliyetinin durdurulmasına karar verildiği açıklandı.

 




Son Güncelleme: 05.11.2020 22:25
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Anahtar Kelimeler:
Konya Süt FabrikasıTarım Ve Orman Bakanlığı
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