Konya'da sulama havuzunda facia: Kurtarırken boğuldular

Üzücü olay bugün Konya Ereğli'de yaşandı.

Bölgede çalışan Suriye uyruklu 17 yaşındaki M.İ işine dinlenmek için ara verdiği zaman bir anlık dikkatsizliği sonucu çalıştığı alanda bulunan arazi sulama havuzuna düştü.

DÜŞEN GENCİ KURTARDILAR FAKAT KENDİLERİ ÇIKAMADILAR

Panikleyen genç yardım için yakınında bulunanlar seslendi. Bu esnada yanında çalışan 20 yaşındaki agabeyi Ali.İ ve onun yanında çalışan 30 yaşındaki Osman Kardaş suya düşen gence yardım için havuza atladı. Ağabey ve Osman Kardaş havuza düşen ve çırpınan genci kurtarmayı başardılar fakat kendileri havuzdan çıkamayarak boğuldular. Olayları görenlerin ihbar etmesiyle bölgeye jandarma , sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Ekipleri kısa süren çalışması sonrasında havuzda ki suyun salınmasıyla birlikte Ali İshayman ve Osman Kardaş'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan ilk incelemedens sonra talihsiz gençlerin cansız bedenler otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.