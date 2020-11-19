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Konya'da sulama havuzunda facia: Kurtarırken boğuldular

Konya Ereğli'de yaşanan olayda sulama havuzuna düşen 17 yaşındaki Suriye uyruklu bir genci kurtarmak isteyen ağabeyi ve arkadaşı boğularak hayatını kaybetti.

19 Kasım 2020 Perşembe 23:58
Konya'da sulama havuzunda facia: Kurtarırken boğuldular
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Üzücü olay bugün Konya Ereğli'de yaşandı.

Bölgede çalışan Suriye uyruklu 17 yaşındaki M.İ işine dinlenmek için ara verdiği zaman bir anlık dikkatsizliği sonucu çalıştığı alanda bulunan arazi sulama havuzuna düştü.

DÜŞEN GENCİ KURTARDILAR FAKAT KENDİLERİ ÇIKAMADILAR

Panikleyen genç yardım için yakınında bulunanlar seslendi. Bu esnada yanında çalışan 20 yaşındaki agabeyi Ali.İ ve onun yanında çalışan 30 yaşındaki Osman Kardaş suya düşen gence yardım için havuza atladı. Ağabey ve Osman Kardaş havuza düşen ve çırpınan genci kurtarmayı başardılar fakat kendileri havuzdan çıkamayarak boğuldular. Olayları görenlerin ihbar etmesiyle bölgeye jandarma , sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.


Ekipleri kısa süren çalışması sonrasında havuzda ki suyun salınmasıyla birlikte Ali İshayman ve Osman Kardaş'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan ilk incelemedens sonra talihsiz gençlerin cansız bedenler otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 19.11.2020 23:58
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Anahtar Kelimeler:
KonyaBoğulma OlayıSulama Havuzuna Düşen Genç
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