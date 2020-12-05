Konya'da soba faciası 3 can aldı

Alınan bilgilere göre Konya’nın Halkapınar ilçesi Eskihisar Mahallesinde bir bağ evinde yatıya kalan 3 arkadaş alkol alırken yaktıkları sobadan çıkan karbonmonoksit gazından dolayı zehirlendi. Kimlikleri belirlenen 3 kişi 33 yaşındaki Murat Işıklı, 21 yaşındaki Barış İçöz ve 20 yaşındaki Hüseyin Temel kendilerinden haber alamayan yakınları tarafından merak edilerek bağ evine sabaha karşı gidildiğinde 3 arkadaşın yerde hareketsiz bir şekilde olduğu görüldü.

Durumun hemen jandarmaya haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde 3 arkadaşın karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Yaşanan bu facia sonucunda Jandarma ekiplerinin evde yaptığı incelemelerde, ölen 3 kişinin vücutlarında kesici, delici aletle yaralama ve ateşli yaralanma bulgularının olmadığı saptandı.

Ölen 3 gencin cesetleri otopsi için hastane morguna kaldırılırken olay yeri inceleme olay yerinde çalışma başlattı.

