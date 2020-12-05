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Konya'da soba faciası 3 can aldı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde bir bağ evinde kalan 3 kişi yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı zehirlenen hayatını kaybetti.

05 Aralık 2020 Cumartesi 14:48
Konya'da soba faciası 3 can aldı
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Alınan bilgilere göre Konya’nın Halkapınar ilçesi Eskihisar Mahallesinde bir bağ evinde yatıya kalan 3 arkadaş alkol alırken yaktıkları sobadan çıkan karbonmonoksit gazından dolayı zehirlendi. Kimlikleri belirlenen 3 kişi 33 yaşındaki Murat Işıklı, 21 yaşındaki Barış İçöz ve 20 yaşındaki Hüseyin Temel kendilerinden haber alamayan yakınları tarafından merak edilerek bağ evine sabaha karşı gidildiğinde 3 arkadaşın yerde hareketsiz bir şekilde olduğu görüldü. 

Durumun hemen jandarmaya haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde 3 arkadaşın karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi. 

Yaşanan bu facia sonucunda Jandarma ekiplerinin evde yaptığı incelemelerde, ölen 3 kişinin vücutlarında kesici, delici aletle yaralama ve ateşli yaralanma bulgularının olmadığı saptandı.

Ölen 3 gencin cesetleri otopsi için hastane morguna kaldırılırken olay yeri inceleme olay yerinde çalışma başlattı. 



Son Güncelleme: 05.12.2020 14:48
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Anahtar Kelimeler:
KonyaSoba Faciası
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