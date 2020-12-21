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Konya'da sakak ortasında vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, sonra kendi kafasına sıktı

Konya'da boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında katleden genç adam aynı silahla kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu.

21 Aralık 2020 Pazartesi 12:19
Konya'da sakak ortasında vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, sonra kendi kafasına sıktı
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Konya'nın Karatay ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda boşanma davalarının devam ettiği eşini sokak ortasında katleden bir adam aynı silahı kafasına dayayarak intihar girişiminde bulundu.  

Nakipoğlu Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Muhammet Karadayı (25) aralarında boşanma davalarını sürdüğü eşi Esmanur Karadayı ile Sırçalı Mescit Sokak karşılaştı. Aralarında başlayan tartışma şiddetlenince Mustafa Karadayı, eşini tokatlamaya başladı.

Eşinin dayağından bir ara kurtulan genç kadın olay yerinden kaçmaya çalışırken eşini kaçmasına öfkelenen Muhammet Karadayı, yanında bulundurduğu silahla genç kadına ateş etmeye başladı. İki kurşunun isabet etmesi sonu genç kadın kanlar içinde yere yığılırken Muhammet Karadayı silahı kafasına dayayararak intihara kalkıştı.

Çift yerde kanlar içinde yatarken olayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Esmanur Karadayı'nın hayatını kaybettiğini tespit ederken ağır yaralanan Muhammet Karadayı'yı ambulansa alarak Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Eşinin ölümüne neden olan ve intihara kalkışan Muhammet Karadayı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Son Güncelleme: 21.12.2020 12:19
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Anahtar Kelimeler:
KonyaKadın CinayetiMuhammet KaradayıEsmanur Karadayı
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