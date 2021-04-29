Konya'da refüje çıkan otomobilde 1 kişi yaralandı

Kaza, öğle saatleri sırasında Seydişehir İlçesinde,– Antalya Çevre Yolu Muradiye Kavşağı’nda yaşandı. Alınan bilgilere göre, Ömer Y.’nin kullandığı 42 ABF 134 plakalı Tofaş markalı araç kavşak yakınlarında sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucundaçıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Ömer Y. ağır yara alırken, kazayı gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kaza alanında ilk müdahalesi yapılan sürücü, Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alında. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.