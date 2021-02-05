Konya'da pazarcılar arasında ki kavgada kan aktı! 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

22 yaşındaki genç bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga bugün Konya Meram'da yaşandı.

İlçede bir çok esnafın dükkan açtığı muhacir pazarında esnaflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte silahlar çekildi ve taraflar birbirine ateş açtı.

22 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kavga esnasında pazar alanına alışveriş için gelen 22 yaşındaki Oğuzhan Koyunsever kurşunların hedefi oldu ve hayatını kaybetti. Kurşunların isabet ettiği çok sayıda kişi ise yaralandı.

Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte bölgeye çok sayıda polis ve 112 personeli yönlendirildi. Yaralı vatandaşlar yapılan ilk müdahaleden sonra çevredeki hastanelere sevk edildi.

Pazar kısmı kapatılıp ablukaya alınırken , olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.