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Konya'da pazarcılar arasında ki kavgada kan aktı! 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Konya Meram ilçesinde pazarcı esnafı arasında çıkan tartışmada silahlar patladı. O esnada pazar alanında alışveriş için bulunan ve kurşunların isabet ettiği 22 yaşındaki genç bir kişi hayatını kaybetti.

05 Şubat 2021 Cuma 19:08
Konya'da pazarcılar arasında ki kavgada kan aktı! 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
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22 yaşındaki genç bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga bugün Konya Meram'da yaşandı.

İlçede bir çok esnafın dükkan açtığı muhacir pazarında esnaflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte silahlar çekildi ve taraflar birbirine ateş açtı.

22 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kavga esnasında pazar alanına alışveriş için gelen 22 yaşındaki Oğuzhan Koyunsever kurşunların hedefi oldu ve hayatını kaybetti. Kurşunların isabet ettiği çok sayıda kişi ise yaralandı.

Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte bölgeye çok sayıda polis ve 112 personeli yönlendirildi. Yaralı vatandaşlar yapılan ilk müdahaleden sonra çevredeki hastanelere sevk edildi.

Pazar kısmı kapatılıp ablukaya alınırken , olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 05.02.2021 19:08
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Anahtar Kelimeler:
PazarcılarEsnaf Kavgası
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