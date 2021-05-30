Konya'da obruk olayı!

Arazi'de iki gün öncesinde yonca biçilip balta yapıldıktan sonra kamyonlara götürüldüğü söylendi. Obruğu fark eden ilk kişi olan Bekir İlhan, gazetecilere konuştu;" Akşama kadar dedesinin tarlasında çalıştığını belirten İlhan;" Sabah bu obruk yoktu. Sonrasında sulama borularını düzenledim. Peşine diğer araziye gittim geri geldiğimde tarlanın ortasında farklılık gördüm. Gördüğüm şeye yaklaşmayı denedim ama biraz ürktüm. Sonrasında bir şekilde yaklaşarak obruk oluştuğunu anladım ve dedemi aradım. Yonca ekili olan arazide birkaç gün önce hasat oldu. Obruğun olduğu bölgenin öteki tarafında kamyon ve işçiler bulunuyordu. Allahtan o an gerçekleşmedi.