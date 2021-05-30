İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Konya'da obruk olayı!

Konya Karapınar’da obruk oluşmaya devam ediyor...

30 Mayıs 2021 Pazar 20:36
Konya'da obruk olayı!
Takip Et:

Şehir'in Karapınar beldesinde 3 metre genişliğinde ve 65 metre derinliğe sahip obruk gerçekleşti. Reşadiye mahallesi Güllükuyu Mevkisi'nde arazisinde su boruları yerleştiren Bekir İlhan(17) dedesinin sahibi olduğu tarlaya gitti. Geri geldiğindeyse tarlada obruk olduğunu gören İlhan, paniğe kapıldı. İlhanın çevresine haber göndermesiyle haberi alan bölgedeki insanlar obruğu incelediler. 

Arazi'de iki gün öncesinde yonca biçilip balta yapıldıktan sonra kamyonlara götürüldüğü söylendi. Obruğu fark eden ilk kişi olan Bekir İlhan, gazetecilere konuştu;" Akşama kadar dedesinin tarlasında çalıştığını belirten İlhan;" Sabah bu obruk yoktu. Sonrasında sulama borularını düzenledim. Peşine diğer araziye gittim geri geldiğimde tarlanın ortasında farklılık gördüm. Gördüğüm şeye yaklaşmayı denedim ama biraz ürktüm. Sonrasında bir şekilde yaklaşarak obruk oluştuğunu anladım ve dedemi aradım. Yonca ekili olan arazide birkaç gün önce hasat oldu. Obruğun olduğu bölgenin öteki tarafında kamyon ve işçiler bulunuyordu. Allahtan o an gerçekleşmedi. 

Tarla sahibiyse geçmişte de etrafta olan tarlalarda iki obruk daha oluştuğunun altını çizerek, "Bu arazide birkaç adet daha obruk var. Tarlada çalışırken korkulu anlar yaşıyoruz" dedi. 

Obruk 'un oluşumu tam olarak tamamlanmadığı gerekçesiyle çökmeler ara ara devam ediyor. 


Son Güncelleme: 30.05.2021 20:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KonyaKarapınarObruk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Zilkade ayı ne zaman başlıyor, hangi gün, önemi nedir?
2021 Zilkade ayı ne zaman başlıyor, hangi gün, önemi nedir?
Nezen Germiyen kimdir? Nezen Germiyen'i kim öldürdü, ne zaman öldürüldü?
Nezen Germiyen kimdir? Nezen Germiyen'i kim öldürdü, ne zaman öldürüldü?
Rüyada bulgur görmek ne demek, bulgur görmek ne anlama gelir?
Rüyada bulgur görmek ne demek, bulgur görmek ne anlama gelir?
Rüyada bilezik taktığını görmek ne demektir? Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı, tabiri nedir?
Rüyada bilezik taktığını görmek ne demektir? Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı, tabiri nedir?
Rüyada hamile görmek neye işaret eder?
Rüyada hamile görmek neye işaret eder?
Rüyada araba ne demektir? Doğum veya araba rüyasının tabiri ve anlamı
Rüyada araba ne demektir? Doğum veya araba rüyasının tabiri ve anlamı

Popüler Haberler

PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2021 Abonelik ücretleri
Teşkilat dizisi Gürcan'ı kim canlandırıyor? Ahmet Uğur Say'ın biyografisi
Teşkilat dizisi Zayed kimdir? Mehmet Usta hakkında bilgiler
Teşkilat dizisi Hakkı Dayı kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tuncer Salman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar doğum tarihi
TRT 1 Teşkilat konusu ve dizi oyuncuları
Kefaret dizisindeki Cansu karakteri kimdir? Bahar Ece Yılmaz nereli, yaşı kaç?
ATV canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kefaret dizisinde Zeynep karakterini Lavinya Ünlüer canlandırıyor
Teşkilat dizisi Yağmur kimdir? Gerçek adı nedir? Elisa Mürvet Ekmekçi nereli, yaşı kaç?
Mazeret izni nedir, nasıl alınır? Mazeret izni alma şartları 2021
Sen Çal Kapımı Efe Akman kimdir? Ali Ersan Duru yaşı ve oynadığı diziler
Bir Bilen Bir Pişiren sunucular Türev Uludağ ve Ebru Erke kimdir?
Akrep dizisi Berna kimdir? Başak Daşman'ın hayatı!
Acemi Anneler dizisi Cenk (Ege Semih Erken) kimdir?
Tosun Paşa filmi kaç yılında çekildi? Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
Masum 434. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Masum yeni son bölüm izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Teşkilat dizisi Pınar karakteri kimdir? Ezgi Şenler'in hayatı ve yer aldığı diziler
TV8 Survivor 106. bölüm canlı izle! 30 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.