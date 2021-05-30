Konya'da obruk olayı!

Şehir'in Karapınar beldesinde 3 metre genişliğinde ve 65 metre derinliğe sahip obruk gerçekleşti. Reşadiye mahallesi Güllükuyu Mevkisi'nde arazisinde su boruları yerleştiren Bekir İlhan(17) dedesinin sahibi olduğu tarlaya gitti. Geri geldiğindeyse tarlada obruk olduğunu gören İlhan, paniğe kapıldı. İlhanın çevresine haber göndermesiyle haberi alan bölgedeki insanlar obruğu incelediler.
Arazi'de iki gün öncesinde yonca biçilip balta yapıldıktan sonra kamyonlara götürüldüğü söylendi. Obruğu fark eden ilk kişi olan Bekir İlhan, gazetecilere konuştu;" Akşama kadar dedesinin tarlasında çalıştığını belirten İlhan;" Sabah bu obruk yoktu. Sonrasında sulama borularını düzenledim. Peşine diğer araziye gittim geri geldiğimde tarlanın ortasında farklılık gördüm. Gördüğüm şeye yaklaşmayı denedim ama biraz ürktüm. Sonrasında bir şekilde yaklaşarak obruk oluştuğunu anladım ve dedemi aradım. Yonca ekili olan arazide birkaç gün önce hasat oldu. Obruğun olduğu bölgenin öteki tarafında kamyon ve işçiler bulunuyordu. Allahtan o an gerçekleşmedi.
Tarla sahibiyse geçmişte de etrafta olan tarlalarda iki obruk daha oluştuğunun altını çizerek, "Bu arazide birkaç adet daha obruk var. Tarlada çalışırken korkulu anlar yaşıyoruz" dedi.
Obruk 'un oluşumu tam olarak tamamlanmadığı gerekçesiyle çökmeler ara ara devam ediyor.