İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Konya'da motosiklet kazası! 1 kişi hayatını kaybetti

Konya Karapınar ilçesinde 21 yaşındaki Gökhan Dinç elektrikli motosikletiyle yoldan karşıdan karşıya geçmek isterken tırın altına kalarak hayatını kaybetti.

14 Şubat 2021 Pazar 13:22
Konya'da motosiklet kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Takip Et:

Bir kişinin hayatını kaybettiği feci motosiklet kazası Konya Karapınar ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi.

21 yaşındaki Gökhan Dinç isimli genç sabah evinden işe gitmek için şarjlı motosikletiyle çıktı. Kavşağa gelen genç motosikletiyle karşıya geçmek isterken, 46 yaşındaki Y.D'nin sürücüsü olduğu tırın altında kaldı. Talihsiz genç kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi.

Kaza yerine gelen ekipler Dinç'in cansız bedenini morga kaldırıldı, Polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı. Tır sürücüsü Y.D polis ekipleri tarafından göz altına alındı.

Diğer yandan 21 yaşındaki gencin bugün bir petrol istasyonunda işe başladığı ve ilk iş gününde kaza geçirdiği öğrenildi.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 13:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Motosiklet KazasıKonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bartın'da kolonya içen kişi hayatını kaybetti
Bartın'da kolonya içen kişi hayatını kaybetti
Karısına kızdı kendini bıçakladı
Karısına kızdı kendini bıçakladı
Manisa'da seyir halindeki hafif ticari araç alevler içinde kaldı!
Manisa'da seyir halindeki hafif ticari araç alevler içinde kaldı!
Manisa’da çocuklar ailelerinden izinsiz traktör turu attılar
Manisa’da çocuklar ailelerinden izinsiz traktör turu attılar
Çalışanına şiddet uyguladıktan sonra tecavüz ile tehdit eden patron serbest bırakıldı!
Çalışanına şiddet uyguladıktan sonra tecavüz ile tehdit eden patron serbest bırakıldı!
Kastamonu'da etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu!
Kastamonu'da etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu!

Popüler Haberler

Sadakatsiz Dizisindeki Ali Kimdir?
Maraşlı dizisi Ecem karakteri hakkında bilinmeyenler!
Blu Tv yeni dizisi: Doğu! Doğu dizisinin konusu ne?
Hercai dizisindeki Azra karakteri kimdir? Sera Kutlubey kimdir?
Sadakatsiz Serap kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir?
Exxen’in yeni dizisi: Ölüm Zamanı
EDHO Doğan baba kimdir? Kimsesiz Yaşar'ın babası Doğan baba kimdir?
Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Kefaret devam eder mi?
Kırmızı Kamyon dizisinin Yonca’sı kimdir?
Sol Yanım dizisi başka kanala geçer mi, neden final yapıyor?
Engelli vergi indirimi ile araç nasıl alınır, vergi indirimi şartları nelerdir?
Gelinim Mutfakta'ya hangi eski yarışmacılar geri döndü?
Cornetto Mini Cooper çekiliş sonuçları açıklandı mı? Cornetto Mini Cooper çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?
İrem Helvacıoğlu yaptığı diyetin adı nedir? İrem Helvacıoğlu Pesketaryen diyeti ile 20 Kilo verdi
Hayat Sağlıklı Güzel sunucuları kimdir? Nefise Karatay ve DR. Mevlüt Dağ hakkında bilgiler
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl alınır mı? Heifer sterilizasyon spreyi inceleme ve kullanıcı yorumları
Hz. Yusuf dizisi nerede çekildi?
İrem Sak Çukur dizisinden neden ayrıldı, tekrar dönecek mi?
Arıza dizisindeki Balaban karakteri kimdir? Rüzgar Aksoy nereli, yaşı kaç?
Bedelli askerlik yerleri ve celpleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Mucize Doktorun Güneş Hemşiresi neden ayrıldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.