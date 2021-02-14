Konya'da motosiklet kazası! 1 kişi hayatını kaybetti

Bir kişinin hayatını kaybettiği feci motosiklet kazası Konya Karapınar ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi.

21 yaşındaki Gökhan Dinç isimli genç sabah evinden işe gitmek için şarjlı motosikletiyle çıktı. Kavşağa gelen genç motosikletiyle karşıya geçmek isterken, 46 yaşındaki Y.D'nin sürücüsü olduğu tırın altında kaldı. Talihsiz genç kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi.

Kaza yerine gelen ekipler Dinç'in cansız bedenini morga kaldırıldı, Polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı. Tır sürücüsü Y.D polis ekipleri tarafından göz altına alındı.

Diğer yandan 21 yaşındaki gencin bugün bir petrol istasyonunda işe başladığı ve ilk iş gününde kaza geçirdiği öğrenildi.