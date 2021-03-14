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Konya'da mangalın sonu hastanede bitti!

Konya Kadınhanı'nda bir çiftlik evinde mangal yakan 4 arkadaş uykuya daldı ve çıkan gazdan zehirlendi.

14 Mart 2021 Pazar 18:59
Konya'da mangalın sonu hastanede bitti!
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4 kişiyi hastanelik eden zehirlenme olay Konya Kadınhanı ilçesinden bugün yaşandı.

Gelen son dakika haberine Konya Kadınhanı ilçesinde yaşayan 4 arkadaş çiftlik evinde buluştu. Bir süre sohbet eden arkadaşlar daha sonra mangal yaktılar uykuya daldılar.

4 arkadaştan birisi olan Osman Ç,bir süre baş ağrısından uyandı ve zehirlendiklerini anladı. Durumu hemen 112 sağlık personeline bildirdi.

Ekipler kısa süre içinde eve geldi. Yapılan ilk incelemede 4 arkadaşın mangaldan çıkan dumandan zehirlendikleri belirlendi. 4 arkadaş olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Tedavilerine hastanede devam edilen 4 arkadaşın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 14.03.2021 18:59
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KonyaMangaldan Zehirlendileri
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