Konya'da mangalın sonu hastanede bitti!

4 kişiyi hastanelik eden zehirlenme olay Konya Kadınhanı ilçesinden bugün yaşandı.
Gelen son dakika haberine Konya Kadınhanı ilçesinde yaşayan 4 arkadaş çiftlik evinde buluştu. Bir süre sohbet eden arkadaşlar daha sonra mangal yaktılar uykuya daldılar.
Ekipler kısa süre içinde eve geldi. Yapılan ilk incelemede 4 arkadaşın mangaldan çıkan dumandan zehirlendikleri belirlendi. 4 arkadaş olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Tedavilerine hastanede devam edilen 4 arkadaşın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Güncelleme: 14.03.2021 18:59