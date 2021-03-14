Konya'da mangalın sonu hastanede bitti!

4 kişiyi hastanelik eden zehirlenme olay Konya Kadınhanı ilçesinden bugün yaşandı.

Gelen son dakika haberine Konya Kadınhanı ilçesinde yaşayan 4 arkadaş çiftlik evinde buluştu. Bir süre sohbet eden arkadaşlar daha sonra mangal yaktılar uykuya daldılar.

4 arkadaştan birisi olan Osman Ç,bir süre baş ağrısından uyandı ve zehirlendiklerini anladı. Durumu hemen 112 sağlık personeline bildirdi.

Ekipler kısa süre içinde eve geldi. Yapılan ilk incelemede 4 arkadaşın mangaldan çıkan dumandan zehirlendikleri belirlendi. 4 arkadaş olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Tedavilerine hastanede devam edilen 4 arkadaşın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.