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Konya'da kırmızı ışıkta duran cipe otomobil çarptı: 2 yaralı!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen cipe arkadan otomobilin çarpasıyla cipin önündeki otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 23:58
Konya'da kırmızı ışıkta duran cipe otomobil çarptı: 2 yaralı!
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kırmızı ışıkta duran cipe otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaşanan kaza, Beyşehir ilçesine bağlı Antalya Caddesi Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta duran Mustafa K. kontrolündeki 42 AIU 866 plakalı Peugeot markalı cipe İbrahim D.’nin yönetimindeki 42 AEU 99 plakalı Tofaş marka otomobil arkadan çarptı. Yaşanan çarpışmanın şiddetiyle cip de kırmızı ışıkta önünde duran Ahmet E’nin kullandığı 42 H 2016 plakalı Tofaş marka otomobile arkadan vurunca zincirleme kaza meydana geldi. Araç içerisinde sıkışan kişilerinde olduğu kaza çevredeki vatandaşlar tarafından ekiplere iletildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada 42 AEU 99 plakalı otomobilin içerisinde sıkışan sürücüyle beraber araçta yolcu olan Seçkin Ö. Yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan çarpılan cip ve önünde bulunan otomobil sürücüsü yaşanan kazadan yara almadan kurtuldu.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;


Son Güncelleme: 31.05.2021 23:58
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Anahtar Kelimeler:
KonyaCip KazasıTrafik Kazası
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