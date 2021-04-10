Konya'da kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı

Konya’da gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre Hasan Çiğil yönetimindeki yolcu otobüsü, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Gelemiş mevkiinde, aynı yönde seyir halinde bulunan Görkem Şener adlı kişinin kullandığı tıra arkadan çarptı.

Yaşanan kazada otobüste bulunana yolculardan 6 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi intikal etti. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapılırken yaralılar daha sonra hastaneye sevk edildi. Gerçekleşen kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

