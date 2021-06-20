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Konya'da kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

Konya'da kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğunu 8 saattir tüm ekipler tarafından her yerde aranıyor.

20 Haziran 2021 Pazar 23:30
Konya'da kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
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Konya Beyşehir ilçesinde öğlen saatlerinde kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu ekipler tarafından her yerde aranıyor. Edinilen bilgilere göre dedesi ile birlikte ağıldaki çadırlarda kalırken birden ortadan kaybolan 11 yaşındaki küçük Kıymet'ten hiçbir haber alınamadı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Edinilen bilgilere göre Üstünler Mahallesi Karaburun Plajı yol ayrımı yakınlarında bulunan küçükbaş hayvanların bulunduğu alanda dedesi Halil Camız ile birlikte ağılda bulunan çadırlarda kalan 11 yaşındaki Kıymet Camız'dan öğle saatlerinde kayboldu. Torununu bir türlü bulamayan Dede Halil Cambaz'ın yoldan geçen jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine yetkililer tarafından her yerde aranmaya başladı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA VATANDAŞLAR DA KATILDI

AFAD ve komondo birliklerine çevredeki vatandaş ile zabıta ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda ekipler, arama çalışmalarını kız çocuğunun en son görüldüğü dere kenarında yoğunlaştırdılar. Akşam saatlerine kadar devam eden ara çalışmalarına drone ile devam edildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır kızın kaybolduğu bölgeye gelerek  çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Dede Halil Camız, sabah saatlerinde torunuyla bir şeyler içtikten sonra uyuduğunu belirterek, kalktığında torununu göremediğini ve hemen bir arkadaşını aradığını söyledi.

KÜÇÜK KIZ 8 SAATTİR ARANIYOR

Baba Mehmet Camız ise kayıp kızıyla dün birlikte olduklarını belirterek iç tane çocuğu olduğunu çocuklarının babası ile birlikte kaldığını söyledi. Babasının öğle saatlerinde uykuya yattığı vakitte bir süre sonra kalkınca çocuğu bulamadığını belirtti.5 yıldır Manavgat Yeniköy'de yaşadıklarını ve bu bölgeyi bildiklerini aktardılar. Akşam saatlerinde ara verilen çalışmaların sabah 06:00 da tekrar başlayacağı bildirildi.


Son Güncelleme: 20.06.2021 23:30
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Anahtar Kelimeler:
KonyaKayıp
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