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Konya'da kahreden olay! Hırsız zannetti, tek oğlunu öldürdü

Konya'da oğlu ile birlikte yaşayan ve çobanlık yapan Mehmet A. oğlu ve kendi ile aynı ada sahip oğlu Mehmet A. ‘yı hırsız zannederek tüfek ile öldürdü.

12 Kasım 2020 Perşembe 16:07
Konya'da kahreden olay! Hırsız zannetti, tek oğlunu öldürdü
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda bağlı Yaylacık Mahallesi'nde 50 yaşında çobanlık yapan Mehmet A. yaylada kaldıkları evin bahçesinden gelen sesleri hırsız zannetti.


Gece karanlık olması sebebiyle tüfeği ile dışarı çıkan Mehmet A. sesin geldiği yöne doğru ateş etti.

Daha sonra sesin olduğu yere giden adam hayatının şokunu yaşadı. Tüfek ile vurduğu kişi   gece tuvaletten dönen oğlu Mehmet A. olduğunu gördü. Hemen jandarma ve sağlık ekiplerinin aranması ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Mehmet A. kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Neye uğradığını şaşıran acılı baba jandarma ekipleri tarafından yakalanarak sorgu için karakola götürüldü.



Son Güncelleme: 12.11.2020 16:07
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Anahtar Kelimeler:
KonyaKorkunç Olay
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