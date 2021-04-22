Konya'da işçi servisi devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, Çok sayıda yaralı var

İki kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı feci trafik kazası öğlen saatlerinde Konya Ereğli'de yaşandı.

2 ölü,7 yaralı

Gelen bilgilere göre 43 yaşındaki Abdullatef A.'nın sürücüsü olduğu işçileri fabrikaya taşıyan servis minibüsü karayolunda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan minibüs savruldaktan sonra şarampole devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerinde kurtarma ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza mahaline kısa sürede ulaşan ekipler yaptıkları incelemede 69 yaşındaki Suriye uyruklu Rammdan Alahmad'ın hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını tespit etti. Yaralı kazazedeler olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırıldı. Ancak hastanedeki doktorların tüm çabalarına rağmen 78 yaşındaki Ayşe El Muhammed'te hayatını kaybetti

Diğer yaralı 7 kişinin tedavileri hastanede sürerken, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.