Konya'da, iki otobüs birden devrildi! Çok sayıda yaralı var..

Bu sabah saat 07.00 sıralarında Konya- Aksaray kara yolunun 40'ıncı kilometresinde bir kaza meydana geldi. İzmir'den kalış yapan ve Kapadokya'ya yerli turist taşıyan Özkan Acar idaresindeki tur otobüsü bölgede etkili olan buzlanma ve tipi sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otobüste bulunan 36 yolcudan 13'ü, yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.

Diğer kazada yaklaşık 2,5 saat sonra saat 09.30 sıralarında aynı karayounun 30. kilmometresinde meydana geldi. Antalya'dan Rus turistleri alan ve Kapadokya'ya götürmek için yola çıkan Cavit Yücesan idaresindeki otobüs, yine aşırı buzlanma ve tipi nedeniyle yol kenarına devrildi.

Kazada otobüste bulunan 43 yaşındaki Rus turist hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Konya'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.