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Konya'da hafif ticari araç kanala uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde gerçekleşen kazada kanala uçan hafif ticari bir aracın sürücüsü yaralanırken araçta bulunan sürücünü eşi ise hayatını kaybetti.

17 Ocak 2021 Pazar 23:21
Konya'da hafif ticari araç kanala uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
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Konya’da gerçekleşen olayda öğrenilenlere göre akşam saatlerinde Kumluca Mahallesinde Hasan Aktürk’ün kullandığı hafif ticari araç seyir halindeyken bir anda sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Bir anda yoldan çıkan araç yol kenarında bulunan sulama kanalına düştü. Yaşanan kazada araç sürücüsü Hasan Aktürk yaralanırken araçta yanında bulunan Hatice Aktürk hayatını kaybetti.

Kaza yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri gelirken yaralı bir şekilde kurtulan Hasan Aktürk’ün ilk tedavisi olay yerinde yapıldı. İlk müdahalenin ardından Hasan Aktürk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasan Aktürk’ün eşi Hatice Aktürk'ün cansız bedeni kanaldan çıkartılarak otopsi için hastane morguna kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 17.01.2021 23:21
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Anahtar Kelimeler:
KonyaKaza
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