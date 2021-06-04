Konya’da girdikleri evi talan 4 kadın hırsız görüntülendi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere Bosna Hersek Mahallesi’nde yaşayan bir ev sahibi Muzaffer Evren, apartmanda çalışan kişilerin maaşını vermek için bankaya giderek buradan para çekti, daha sonra yakın mesafede bulunan evine geldi.
Birkaç saat sonra iş görüşmesine gitmek için ailesi birlikte evden ayrılan Muzaffer Evren evden çıktıktan sonra arkalarından evlerine 4 kişi girdi.
KADIN HIRSIZLAR EVİ SOYUP KAÇTI
KAMERAYA YAKALANDILAR
Yaşanan hırsızlık olayı komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ev sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Yaşanılan hırsızlık ile ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik kamerasına yakalanan 4 kadının apartmana girmesi ve çıkması anları anbean kaydedildi.
Son Güncelleme: 04.06.2021 16:13