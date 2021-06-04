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Konya’da girdikleri evi talan 4 kadın hırsız görüntülendi

Ev sahipleri evden dışarı çıktıktan sonra arkalarından eve giren 4 kadın hırsız evi talan ederken ,evden 5 bin lira nakit para çalarak ayrıldı. Hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

04 Haziran 2021 Cuma 16:13
Konya’da girdikleri evi talan 4 kadın hırsız görüntülendi
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere Bosna Hersek Mahallesi’nde yaşayan bir ev sahibi Muzaffer Evren, apartmanda çalışan kişilerin maaşını vermek için bankaya giderek buradan para çekti, daha sonra yakın mesafede bulunan evine geldi.

Birkaç saat sonra iş görüşmesine gitmek için ailesi birlikte evden ayrılan Muzaffer Evren evden çıktıktan sonra arkalarından evlerine 4 kişi girdi.

KADIN HIRSIZLAR EVİ SOYUP KAÇTI

Evden ayrılan aileden hemen sonra 2 ‘er kişilik grup halinde 4 kadın arka arkaya apartmana girdi. Muzaffer Evren’in evinin kapısını zorlayarak içeri giren ve yaklaşık olarak 33 dakika boyunca evi talan ederek evde maddi değeri olan eşyalar arayan hırsızlar evden buldukları 5 bin lira nakit parayı aldıktan sonra çocukların sesini duyunca hemen evden ayrıldı.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Yaşanan hırsızlık olayı komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ev sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Yaşanılan  hırsızlık ile ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik kamerasına yakalanan 4 kadının apartmana girmesi ve çıkması anları anbean kaydedildi.

 


Son Güncelleme: 04.06.2021 16:13
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Anahtar Kelimeler:
KonyaHırsızlık
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