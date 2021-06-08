Konya'da drift yapan sürücüler yakalanarak ehliyetlerine el konuldu

Konya Selçuklu ilçesinde gerçekleşen olayda , trafiğe açık olan bir caddede otomobilleri ile drift yapan R.Y. ve Ö.Ö., araçları ile gerçekleştirdikleri bu eyleme ait görüntülerini de sosyal medya hesaplarında paylaştı.

EHLİYETİNE EL KOYULAN SÜRÜCÜLERE 15 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Sosyal medya üzerinde paylaşılan bu görüntüler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler çalışma başlattı. R.Y. ve Ö.Ö. adlı kişilerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu. Kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Drift yapan bu kişilere toplam 15 bin 670 lira ceza kesildi.

