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Konya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Konya Akşehir'de hayatını sürdüren 51 yaşındaki Salim Baygın kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

09 Şubat 2021 Salı 18:56
Konya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Bir kişinin hayatını kaybettiği feci traktör kazası bugün Konya Akşehir'de yaşandı.

İlçede hayatını sürdüren 51 yaşındaki Salim Baygın bugün traktörüyle tarlasına gitmek için yola çıktı. Baygın traktörüyle yolda seyir halindeyken kontrolünü kaybetti. Kontorlü kaybeden traktör devrildi.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve jandarma sevk edildi. 

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 51 yaşındaki Salim Baygın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni yapılan incelemeden sonra sıkıştığı yerden çıkarılıp  morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak inceleme sürüyor.

 

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:56
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Anahtar Kelimeler:
Traktör KazasıKonya
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