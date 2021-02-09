Konya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Bir kişinin hayatını kaybettiği feci traktör kazası bugün Konya Akşehir'de yaşandı.
İlçede hayatını sürdüren 51 yaşındaki Salim Baygın bugün traktörüyle tarlasına gitmek için yola çıktı. Baygın traktörüyle yolda seyir halindeyken kontrolünü kaybetti. Kontorlü kaybeden traktör devrildi.
Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve jandarma sevk edildi.
DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayla ilgili olarak inceleme sürüyor.
Son Güncelleme: 09.02.2021 18:56