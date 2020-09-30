Konya'da dev toz bulutu

Edinilen bilgilere göre, Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde oluşan dev toz bulutları görenleri şaşkına çevirdi. Oluşan toz bulutunun tüm şehrin üzerini kaplamasıyla şehir bir anda kapkaranlık oldu. Toz bulutuyla birlikte oluşan fırtına paniğe sebep olurken kırsal alanda bulunan tarım işçilerinin kaldığı çadırların uçmasına neden oldu.

Oluşan toz fırtınasının görüşü engellemesiyle birlikte şehir içinde ve k trafikte aksamalar ,araçların durmasına ve trafik kazalarına sebep oldu .AFAD ve itfaiye ekipleri de şehir içerisinde devriye gezilerek ilçede yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı. Oluşan toz bulutu kameralar ile kaydedilirken vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.