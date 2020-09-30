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Konya'da dev toz bulutu

Konya Ereğli’de gerçekleşen kum fırtınası ve oluşan dev toz bulutu kentte adeta gündüz saatini akşam saatine çevirirken oluşan toz bulutunun görüntüleri herkesi korkuttu.

30 Eylül 2020 Çarşamba 00:15
Konya'da dev toz bulutu
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Edinilen bilgilere göre, Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde oluşan dev toz bulutları  görenleri şaşkına çevirdi. Oluşan toz bulutunun tüm şehrin üzerini kaplamasıyla şehir bir anda kapkaranlık oldu. Toz bulutuyla birlikte oluşan fırtına paniğe sebep olurken kırsal alanda bulunan tarım işçilerinin kaldığı çadırların uçmasına neden oldu.


Oluşan toz fırtınasının görüşü engellemesiyle birlikte  şehir içinde ve k trafikte aksamalar ,araçların durmasına ve trafik kazalarına sebep oldu .AFAD ve itfaiye ekipleri de şehir içerisinde devriye gezilerek ilçede yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı. Oluşan toz bulutu kameralar ile kaydedilirken vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Son Güncelleme: 30.09.2020 00:15
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Anahtar Kelimeler:
KonyaToz Bulutu
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