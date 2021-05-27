Konya'da denetim yapılan araçta 2 Ceylan yavrusu ele geçirildi

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele dahilinde gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli gördükleri bir aracı durdurarak aradılar.

Arama sırasında aracın arka koltuğunda iki ceylan yavrusu bulundu. Polis ekipleri, sürücü A.T’ye, 'Uluslararası sözleşmelerle nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan türünün izinsiz ve menşei olmadan nakletme ve hayvanları doğal ortamından alarak eksilmesine neden olma' suçu nedeniyle 36 bin 468 TL idari para cezası uyguladı.

Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan 2 yavru korumaya alındı.