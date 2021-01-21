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Konya'da dehşet! Karı koca evlerinin önünde silahla vurularak öldürüldü

Konya'da yaşanan dehşet olayda. Karı koca çift evlerinin önünde önceden aralarında husumet bulunan komşusu tarafından vurularak öldürüldü.

21 Ocak 2021 Perşembe 23:06
Konya'da dehşet! Karı koca evlerinin önünde silahla vurularak öldürüldü
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Karı koca bir çiftin evlerinin önünde vuralarak öldürüldüğü dehşet veren olay akşam saatlerinde Konya Selçuklu ilçesinde yaşandı.

ilçede yaşayan 40 yaşındaki Abdullah Koçak ve eşi Canan Koçak alışveriş yaptıktan sonra evlerine geldiği esnada aralarında önceden husumet bulunan ve aynı zamanda komşuları oan Özkan C. ile sokakta karşı karşıya geldi.Çift evine gireceği esnada Özkan C. isimli zanlı yanında taşıdığı silahını çekip, Koçak çiftinin üzerine kurşun yağdırdı. Karı koca isabet eden kurşunlar yüzünden kanlar içinde oldukları yere yığıldı.Zanlı Özkan C. ise kayıplara karıştı.

Silah seslerini duyan mahalleli ise durumu hemen polis ve 112 sağlık personeli ihbar etti. Eve gelen 112 sağlık personelinin tüm çabalarına rağmen Koçak çifti hayatlarını kaybetti. Harekete geçen polis ekipleri ise zanlı Özkan C.'yi kısa süre içinde yakaladı.

Çiftin o esnada evde bulunan çocukları 9 yaşındaki Emre Koçak ise silah seslerini duyunca dışarı çıkınca anne ve babasının cansız bedenlerini gördü.Çiftin ev için marketten aldığı tüm malzemeler ise silahlı saldırı sonucu sokağa dağıldı. Abdullah Koçak ve eşi Canan Koçak'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 21.01.2021 23:06
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Anahtar Kelimeler:
KonyaCinayet
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