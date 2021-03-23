İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Konya'da çöken duvarın altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.

Konya Meram ilçesinde yaşamını sürdüren Yurduseven ailesinin 5 yaşındaki kızları Ümmü Nigar Yurduseven oyun oynadığı esnada çöken bahçe duvarının altında kalarak yaşamını yitirdi.

23 Mart 2021 Salı 19:57
Konya'da çöken duvarın altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.
Takip Et:

5 yaşındaki çocuğu hayatını kaybettiği üzücü olay Konya'da yaşandı.

Meram ilçesinde yaşamını sürdüren Yurduseven ailesinin 5 yaşındaki kızları Ümmü Nigar Yurduseven, bahçeye oyun oynamak için çıktı. Küçük kız oyun oynadığı esnada bahçe duvarının aniden çökmesiyle birlikte yığınların altında kaldı. Olayı gören komşular talihsiz kızı duvar yığıntılarının altında çıkardı ve durumu hemen 112 sağlık personeline ve polise bildirdi.

Kısa süre içinde olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen küçük kız yaşama tutunamadı. 5 yaşındaki Ümmü Nigar Yurduseven'in cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırılırken, yaşanan olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.



Son Güncelleme: 23.03.2021 19:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Konyaçöken Duvarın Altında Kalan çocukÜmmü Nigar Yurduseven
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları; 24 Mart 2021 Çarşamba burç yorumları
Günlük burç yorumları; 24 Mart 2021 Çarşamba burç yorumları
İstanbul, Ankara, İzmir renkleri kırmızı oldu mu? 27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
İstanbul, Ankara, İzmir renkleri kırmızı oldu mu? 27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Ramazan başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri
Ramazan başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri
Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?
Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?
Yarın hava nasıl olacak? 24 Mart 2021 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Çarşamba günü yurt geneli hava durumu
Yarın hava nasıl olacak? 24 Mart 2021 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Çarşamba günü yurt geneli hava durumu
Gelinim Mutfakta Tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Tavuklu patlıcanlı pilav yapılışı, tarifi ve malzemeleri
Gelinim Mutfakta Tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Tavuklu patlıcanlı pilav yapılışı, tarifi ve malzemeleri

Popüler Haberler

Baraj dizisi Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Hira Su Yıldız nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı Gamze karakterini kim canlandırıyor? Gökçe Aydın kimdir?
Baraj dizisi Nermin’i kim canlandırıyor? Nezaket Erden'in biyografisi
Baraj dizisi neden erken final Yapıyor? Final tarihi ne zaman?
En uygun faizle kredi veren bankalar vade ve faiz oranları 23 Mart 2021 Salı
Masumlar Apartmanı dizisi Esra karakteri kimdir? Esra Ruşan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Esat karakteri kimdir? Uğur Uzunel nereli, yaşı kaç?
EDHO Doğan Baba Ali Sürmeli neden yok, diziye geri dönecek mi? Sağlık durumu nasıl?
Masumlar Apartmanı Esat kimdir? Uğur Uzunel Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Hekimoğlu dizisi Ceren karakteri kimdir? Gizem Erman Soysaldı kimdir, nereli, kaç yaşında?
Land Rover Discovery Türkiye’de satış fiyatı ne kadar? 2021 Land Rover Discovery fiyatı ve özellikleri
Alev Alev dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Gerçek adı nedir? Emre Erçil nereli, yaşı kaç?
TRT Spor canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Kahve Falında U harfi görmenin anlamı nedir, U harfi görmek ne anlama gelir?
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Gerçek adı ne? Birkan Sokullu oynadığı diziler
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 23 Mart 2021 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar karakterini kim canlandırıyor? Alper Saldıran kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Masumlar Apartmanı devam eder mi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil kimdir, nereli yaşı kaç?
Baraj dizisi Canan karakterini kim canlandırıyor? Feri Baycu Güler biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.