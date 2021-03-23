Konya'da çöken duvarın altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.

5 yaşındaki çocuğu hayatını kaybettiği üzücü olay Konya'da yaşandı.

Meram ilçesinde yaşamını sürdüren Yurduseven ailesinin 5 yaşındaki kızları, bahçeye oyun oynamak için çıktı. Küçük kız oyun oynadığı esnada bahçe duvarının aniden çökmesiyle birlikte yığınların altında kaldı. Olayı gören komşular talihsiz kızı duvar yığıntılarının altında çıkardı ve durumu hemen 112 sağlık personeline ve polise bildirdi.

Kısa süre içinde olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen küçük kız yaşama tutunamadı. 5 yaşındaki Ümmü Nigar Yurduseven'in cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırılırken, yaşanan olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.