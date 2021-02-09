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Konya'da buzdolabı tamircisi kamyonetinde uğradığı silahlı saldırıda öldü!

Konya’da buzdolabı tamircisi olarak hayatını kazanan Kamil Başaralı(46) şahsi kamyonetinde seyir halindeyken, yanında duran Uğur Ç.(18) tarafından tabancayla saldırıya uğradı. Tabancalı saldırıda buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı hayatını kaybetti. Operasyon düzenleyen polis ekipleri Kamil Başaralı'yı öldüren şahısları bulundukları serada yakaladı. Polis ekipleri ile cinayet zanlıları arasında çatışma çıkarken herhangi birisi yaralanmadı. Şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Aşayiş Şubeye götürüldü.

09 Şubat 2021 Salı 17:57
Konya'da buzdolabı tamircisi kamyonetinde uğradığı silahlı saldırıda öldü!
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Konya’da Buzdolabı Tamircisi Kamyonetinde Uğradığı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti!

Konya’da buzdolabı tamircisi olarak hayatını kazanan Kamil Başaralı(46) şahsi kamyonetinde seyir halindeyken, yanında duran Uğur Ç.(18) tarafından tabancayla saldırıya uğradı. Tabancalı saldırıda buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı hayatını kaybetti.

Kamil Başaralı’yı kamyonetinde tabancayla öldüren şahıslar polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandılar. Kamil Başaralı'yı (46) kamyonetiyle seyir halindeyken, motosikletle yanına yaklaşıp, tabancayla ateş açarak öldüren şüphelilerden Uğur Ç. (18), kent merkezinde yakalandı. Olayın diğer şüphelileri Mustafa K. (28) ile Bahattin Y.'nin (25), saklandığı seraya baskın düzenleyen polis ekipleri ile şüpheliler arasında çatışma çıktı.

Polis ekipleri ile cinayet zanlılarının arasında kısa süreli çatışmada herhangi iki taraftan da yaralanan olmazken, olaya el atan polis ekipleri şüphelileri kendi silahlarıyla beraber yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda yaşanan olaylar polis ekiplerinin telsizlerine yansırken, Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’da, operasyonu başarılı bir şekilde tamamlayan polis ekiplerini telsiz aracılığıyla tebrik etti. Operasyon sonucu gözaltına alınan şahıslar polis ekipleri tarafından Asayiş Şubesine götürüldü.



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:57
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Konya Buzdolabı Tamircisine SaldırıKonya Cinayet HaberiKonya
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