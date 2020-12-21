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Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kendini vurdu

Konya'da yaşayan 26 yaşındaki Muhammet K. isimli şahıs geçimsizlik sebebiyle boşanma sürecinde olduğu 23 yaşındaki eşi Esma Nur K.'yı sokak ortasına vurarak öldürdü.

21 Aralık 2020 Pazartesi 12:18
Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kendini vurdu
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Yapılan tüm uyarı ve eylemlere rağmen kadın cinayetleri ülkemizde devam ediyor.

Son olarak Konya'da yaşanan olayda 23 yaşındaki Esma Nur K. isimli genç kadın cinayete kurban gitti.

Konya Karatay'da yaşayan 26 yaşındaki Muhammet K. ile 23 yaşındaki Esma Nur K. geçimsizli sebebiyle boşanma sürecindeydi. Bugün çift arasında sokak ortasında tartışmaya başladı. Çıkan tartışmad büyüyünce  Muhammet K.sinirlerine hakim olamayıp yanında taşıdığı silahı çekip,talihsiz kadına 2 el ateş açtı. Genç kadın isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde yere yığılırken, zanlı aynı silahı kafasına dayayıp intihara teşebbüs etti.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine kısa süre içide polis ve 112 acil sağlık personeli sevk edildi. Gelen sağlık personelinin tüm müdahalesine rağmen genç kadın hayatını lkaybetti. Yaralanan zanlı Muhammet K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Son Güncelleme: 21.12.2020 12:18
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Anahtar Kelimeler:
KonyaCinayet
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