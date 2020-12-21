Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kendini vurdu

Yapılan tüm uyarı ve eylemlere rağmen kadın cinayetleri ülkemizde devam ediyor.
Son olarak Konya'da yaşanan olayda 23 yaşındaki Esma Nur K. isimli genç kadın cinayete kurban gitti.
KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Olayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine kısa süre içide polis ve 112 acil sağlık personeli sevk edildi. Gelen sağlık personelinin tüm müdahalesine rağmen genç kadın hayatını lkaybetti. Yaralanan zanlı Muhammet K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Son Güncelleme: 21.12.2020 12:18