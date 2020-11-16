Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü

Kan donduran olay Konya Selçuklu ilçesinde gece saatlerinde yaşandı.

İlçede yaşayan 18 yaşındaki Seyfullah K. isimli genç iki çocuk annesi Elif Y. ile tartıştıktan sonra yanında taşıdığı tabanca ile ateş ederek yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Mahallelinin genç kadını sokak ortasında yerde yatarken görmesi ve durumu ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahale sonrasında göğsünden ağır yaralanan 24 yaşındaki Elif Y.'yi hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis olaydan sonra kayıplara karışan Seyfullah K'yı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlı 18 yaşındaki Seyfullah K. kısa süre içinde silahıyla birlikte yakanlandı ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.