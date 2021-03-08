Konya'da baba 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Kan donduran olay Konya Karatay ilçesinde yaşandı.

İlçede yaşayan 32 yaşındaki İ.K isimli baba, 10 yaşındaki oğlu H.K ile evde yalnız olduğu esnada kriz geçirip, oğlunu boğarak öldürdü.

Oğlunu öldüren acımasız baba bir süre sonra polisi arayarak kendini ihbar etti. Eve hemen polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Eve gelen ekipler yaptıkları incelemede talihsiz H.K'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise babayı hemen gözlatına aldı.

Öte yandan baba İ.K'nin son dönemde aşırı borçlandığı ve zaman zaman eşine de şiddet uyguladığı öğrenildi.

Olayı haber alarak eve gelen çocuğun diğer yakınları ise sinir krizi geçirdi.