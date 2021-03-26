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Konya'da arazi anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti!

Konya Doğanhisar'da 21 yaşındaki M.Ç isimli genç ile 61 yaşındaki İbrahim Doğan isimli kişi arasında çıkan arazi anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti.

26 Mart 2021 Cuma 00:20
Konya'da arazi anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti!
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1 kişinin vuralarak öldürüldüğü olay Konya Doğanhisar ilçesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı bir köyde 21 yaşındaki  M.Ç isimli genç ile 61 yaşındaki İbrahim Doğan arasında arazi meselesi yüzünden husumet vardı.

İkili arasında bugün yine arazi meselesi sebebiyle anlaşmazlık çıktı ve 21 yaşındaki genç kendisine ait tabanca ile Doğan'ı evinin önünde kurşunladı. Kurşunların hedefi olan Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine jandarma sevk edildi.

Kısa süre içinde cinayetin işlendiği yere gelen ekipler zanlı M.Ç'yi hemen yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı sorgulanmak üzere karakola götürülürken, Doğan'ın cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 

 

 



Son Güncelleme: 26.03.2021 00:20
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Anahtar Kelimeler:
KonyaCinayet
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