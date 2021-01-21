Konya'da akıl almaz kaza! Tır sürücüsü yaşamını yitirdi

Olay, saat 12:00 sularında, Adana- Aksaray yolunda, Yeniköy civarında yaşandı. Orhan Gündüz’ün sürdüğü 27 R 3854 plakalı iplik yüklü tır, Turgay Kale'nin (35) sürdüğü 42 YT 920 plakalı pancar küspesi yüklü tıra arkadan çarptı. Ön kısmı paramparça olan tırın sürücüsü Orhan Gündüz, kaza anında hayatını kaybetti. Gündüz'ün cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili incelemeler polis ekipleri tarafından başlatıldı.