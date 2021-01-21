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Konya'da akıl almaz kaza! Tır sürücüsü yaşamını yitirdi

Konya Ereğli ilçesinde, pancar küspesi yükü olan tıra arkadan çarpan iplik yüklü tırın şoförü Orhan Gündüz (55), hayatını kaybetti. Kazada tırın ön kısmı, paramparça oldu. Yaşanan olay sonrasında diğer tırın sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

21 Ocak 2021 Perşembe 00:55
Konya'da akıl almaz kaza! Tır sürücüsü yaşamını yitirdi
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Olay, saat 12:00 sularında, Adana- Aksaray yolunda, Yeniköy civarında yaşandı. Orhan Gündüz’ün sürdüğü 27 R 3854 plakalı iplik yüklü tır, Turgay Kale'nin (35) sürdüğü 42 YT 920  plakalı pancar küspesi yüklü tıra arkadan çarptı. Ön kısmı paramparça olan tırın sürücüsü Orhan Gündüz, kaza anında hayatını kaybetti. Gündüz'ün cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili incelemeler polis ekipleri tarafından başlatıldı. 

 

 



Son Güncelleme: 21.01.2021 00:55
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Anahtar Kelimeler:
KonyaTırKaza
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