Konya'da acı olay! Yaralı kurtulduğu kazada eşi ve oğlunu kaybetti

Baba ve çocuğunun hayatını kaybettiği feci kaza Konya'da meydana geldi
36 yaşındaki Baba Bünyamin Özkan, anne Sibel Özkan ve 5 yaşındaki Eymen Özkan yolda kaldırımda yürüyorlardı. Bu esnada arkadalarında gelen 19 yaşındaki Furkan O. isimli gencin sürdüğü araç bir anlık dikkasizlik sonucu kontrolü kaybetti. Yolda bir süre savrulan araç kaldırımda ilerleyen Özkan ailesine çarptı.
Feci kaza sonrasında kaza yerinde Eymen’in ve ailenin ayakkabılarının etrafa savrulduğu görüntü yürekleri dağladı.
Polis feci olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Son Güncelleme: 18.10.2020 19:28