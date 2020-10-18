Konya'da acı olay! Yaralı kurtulduğu kazada eşi ve oğlunu kaybetti

Baba ve çocuğunun hayatını kaybettiği feci kaza Konya'da meydana geldi

36 yaşındaki Baba Bünyamin Özkan, anne Sibel Özkan ve 5 yaşındaki Eymen Özkan yolda kaldırımda yürüyorlardı. Bu esnada arkadalarında gelen 19 yaşındaki Furkan O. isimli gencin sürdüğü araç bir anlık dikkasizlik sonucu kontrolü kaybetti. Yolda bir süre savrulan araç kaldırımda ilerleyen Özkan ailesine çarptı.

Vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemeden 5 yaşındaki Eymen Özkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hastanede tedavi altına alınan baba Bünyamin Özkan'da tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Anne Sibel Özkan'ın ise tedavisine hastanede devam ediliyor.

Feci kaza sonrasında kaza yerinde Eymen’in ve ailenin ayakkabılarının etrafa savrulduğu görüntü yürekleri dağladı.

Polis feci olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Araç sürücüsü gözaltına alındı.