Konya’da 26 koyun hayatını kaybetti, ölüm sebepleri belirlenemedi

’dalarını otlatmak adına dışarı çıkaran çiftçi, hayvanlarının aniden hayatını kaybettiğini dile getirdi. Toplam 26 koyununun da otlanırken fenalaşmaya başladığını fark eden çiftçi, koyunların önce tir tir titrediğini ardından yere serildiğini aktardı. Yere serilen hayvanlarına bakmak adına yaklaşan çiftçi, hayvanlarının karınlarının da şiştiğine tanık olduğunu dile getirdi.

Koyunlarının ölümüne anlam veremeyen çiftçi ekipleri arayarak yardım istedi. Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından HAYDİ ekipleri gönderildi. HAYDİ ekipleri henüz koyunların ölüm sebeplerini belirleyemedi. Araştırmalar devam ederken çiftçi, koyunlarının çevrede bulunan fabrikalar nedeniyle zehirlenmiş olabileceklerini düşündüğünü aktardı.