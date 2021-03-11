İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Konya’da 26 koyun hayatını kaybetti, ölüm sebepleri belirlenemedi

Konya’da otlamakta olan 26 koyun aniden hayatını kaybetti. Ölen koyunların ölüm sebeplerinin belirlenmesi adına araştırmalar başlatıldı.

11 Mart 2021 Perşembe 21:48
Konya’da 26 koyun hayatını kaybetti, ölüm sebepleri belirlenemedi
Takip Et:

Konya’da koyunlarını otlatmak adına dışarı çıkaran çiftçi, hayvanlarının aniden hayatını kaybettiğini dile getirdi. Toplam 26 koyununun da otlanırken fenalaşmaya başladığını fark eden çiftçi, koyunların önce tir tir titrediğini ardından yere serildiğini aktardı. Yere serilen hayvanlarına bakmak adına yaklaşan çiftçi, hayvanlarının karınlarının da şiştiğine tanık olduğunu dile getirdi.

Koyunlarının ölümüne anlam veremeyen çiftçi ekipleri arayarak yardım istedi. Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından HAYDİ ekipleri gönderildi. HAYDİ ekipleri henüz koyunların ölüm sebeplerini belirleyemedi. Araştırmalar devam ederken çiftçi, koyunlarının çevrede bulunan fabrikalar nedeniyle zehirlenmiş olabileceklerini düşündüğünü aktardı.



Son Güncelleme: 11.03.2021 21:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KonyaKoyunHaydiİl Emniyet Müdürlüğü26 Koyun Hayatını Kaybetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silahsız özel güvenlik kimliği silahlıya nasıl çevrilir?
Silahsız özel güvenlik kimliği silahlıya nasıl çevrilir?
Günlük burç yorumları; 12 Mart 2021 Perşembe burç yorumları
Günlük burç yorumları; 12 Mart 2021 Perşembe burç yorumları
Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı ve Ziraat Bankası personel alımı başvuru şartları
Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı ve Ziraat Bankası personel alımı başvuru şartları
Zuhal Topal’la Sofrada kadınbudu köfte yapılış tarifi ve malzemeleri
Zuhal Topal’la Sofrada kadınbudu köfte yapılış tarifi ve malzemeleri
Gelinim Mutfakta kadayıf mantısı tarifi, malzemeleri
Gelinim Mutfakta kadayıf mantısı tarifi, malzemeleri
A101 dizlik dirseklik koruyucu set özellikleri
A101 dizlik dirseklik koruyucu set özellikleri

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisinin Serra'sı Özge Yağız'ın hayat hikayesi!
Alev Alev izlendi mi? Dizi tutar mı? Alev Alev dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Yaralı Kalbim 36. bölüm fragmanı 12 Mart 2021 Cuma yeni bölüm özeti Kanal 7
Telefon işlemci modeli nasıl öğrenilir?
Sol Yanım dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Sol Yanım devam eder mi?
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? Heifer sterilizasyon spreyi kullanıcı yorumları
Rüyada büyük fare görmek neye işaret eder?
Yakışıklı filmi oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Yakışıklı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2021 Abonelik ücretleri
Alev Alev dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Hercai 25 Aralık Cuma neden yok, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sencer Yorgos'un tuzağına düştü
2019 Doğum izni nasıl hesaplanır? Doğum izni şartları nelerdir?
2019 Temmuz Öğretmenlerin toplu sözleşme ve enflasyon farkı ne kadar? Öğretmenler ne kadar zamlı maaş alacak?
Öğretmen dizisi oyuncuları kim kimdir?
Şarkılar Bizi Söyler Nilgün Belgün kimdir, nereli? Nilgün Belgün kaç yaşında, evli mi?
Alev Alev dizisi Çiçek kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Ergüçlü nereli, yaşı kaç?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakterini Selin Genç canlandırıyor
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz yer aldığı dizi ve film yapımları
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay hakkında bilgiler
Alev Alev dizisi Cemre karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Demet Evgar kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.