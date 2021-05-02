Konyaaltı sahilinde erkek cesedi bulundu!

ilininnilçesine bağlı sahilinde, denizde erkek cesedi bulundu. Konyaaltı'nda denizde yüzen kısıtlamadan muaf bir kişi, kıyından 10 metre kadar açıkta bir kişiyi suda hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkartılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin üzerinde Ali Yılmaz (45) adına kayıtlı nüfus cüzdanı bulundu. Denizden çıkartılan ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.