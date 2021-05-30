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Konya Seydişehir'de gaz pedalı takılı kalan otomobil takla attı: 2 yaralı!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde gaz pedalı takılı kalan otomobilin takla atması sonucu sürücü ve yanındaki 1 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

30 Mayıs 2021 Pazar 00:05
Konya Seydişehir'de gaz pedalı takılı kalan otomobil takla attı: 2 yaralı!
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Konya Seydişehir’de gaz pedalı takılı kalan otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaşanan olay Seydişehir ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde yaşandı. İzzet Yılgın yönetimindeki 42 AH 826 plakalı otomobil, temizlenmesinin ardından araca konulan kartonun gaz pedalına takılması sonucu hareket halinde gittiği sırada 2 metre yükseklikten alt yola düştü. Yaşanan kazadan dolayı takla atan otomobilin sürücüsü İzzet Yılgın ve yanındaki yolcu Şerife Ilgın kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine sevk edildi.


Son Güncelleme: 30.05.2021 00:05
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Anahtar Kelimeler:
KonyaSeydişehirKazaTrafik Kazası
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