Konya Selçuklu'da kurulan pazarda silah sesleri paniğe neden oldu!

Meydana gelen olay, 17:30 saatlerinde Merkez Selçuklu İlçesi Binkonutlar Mahallesi Binkonut Pazarı’nda yaşandı. Söylenenlere göre pazarcı esnafıyla bir grubun arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmadan dolayı kavgaya dönen olay sonrasında pazarda silah sesleri duyulmaya başlandı. Alışveriş için pazarda bulunan vatandaşlar, silah seslerinden dolayı telaşa kapıldı. Yapılan ihbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekipleri geldi.

Olayda ölen veya yaralanan olmadığı aktarılırken, silahla pazaryerini basan şüphelilerin izlerine rastlanılamadığı belirtildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.