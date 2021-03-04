Konya hangi risk grubunda yer almaktadır? Konya’da sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararlarla ilgili ‘kontrollü normalleşme’ döneminin başladığını bildirdi. Yeni dönemde tedbirlerin illerdeki vaka sayılarına göre belirleneceği, uygulanacak tedbirler ise Sağlık Bakanlığı’nın her hafta açıkladığı 100 binde görülen vaka sayılarına bakılarak alınacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs hastalığından düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli bölgelerin haritasında Konya şehrinin hangi risk grubunda yer aldığı merak edildi. Konya paylaşılan haritada kırmızı renkte yani çok yüksek riskli şehirler arasında bulunmaktadır. Paylaşılan risk haritasında düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlenmiştir. Belirlenen renklere göre ise tedbirli ve kademeli normalleşme uygulanacaktır. Tedbirlerin sıkılaştırılması ya da gevşetilmesinin, şehirlerde salgın ile ilgili oluşan iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vatandaşlarımız salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklardır. Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek.” ifadelerini kullandı.

Haritaya göre şehirlerin risk grupları

Düşük riskli şehirler (Mavi)

Uşak, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şınak, Van, Ağrı, Iğdır ve Hakkâri

Orta riskli şehirler (Sarı)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Afyon, Adana, Isparta, Eskişehir, Ankara, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Çorum, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Elâzığ, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Erzurum ve Kars

Yüksek riskli şehirler (Turuncu)

Kırklareli, Kırıkkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Bolu, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin, Karaman, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan

Çok yüksek riskli şehirler (Kırmızı)

Edine, Balıkesir, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman

Kovid-19 risk haritası

İçişleri Bakanlığı genelgesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından üçüncüsü açıklanan Kovid-19 risk haritasında 20-26 Şubat tarihleri arası 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayıları yer almaktadır. Haftalık olarak açıklanan Kovid-19 risk haritası ile kademeli ve kontrollü normalleşme başlayacaktır. Açıklana haritadaki vakalarda ilk sırayı yine Karadeniz şehirleri yer almaktadır. Birinci sırada bulunan Ordu’daki vaka sayılarının artması vatandaşları endişeye düşürdü. İlk sırayı Ordu alırken onu Giresin, Samsun, Trabzon ve Rize takip etmektedir. Vakaların en çok arttığı iller ise Sinop, Ordu, Samsun, Balıkesir ve Giresun oldu. İstanbul ise vakaların en çok arttığı şehirler arasında 11. sırada yer almaktadır.

İçişleri Bakanlığı tarafından belirtilen genelgeye göre,

-Hafta içinde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması devam edecektir.

-Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sadece 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

-Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan şehirlerde ise, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacaktır. Buna bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştır.

-Şehirin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve bugünden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından yeni "Kontrollü Normalleşme" sürecine dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlendiği bildirilmiştir.