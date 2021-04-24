Konya Cihanbeyli'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 3 ölü, 1 ağır yaralı!

Konya ilinin Cihanbeyli ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, motosiklette bulunan Suriye uyruklu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Yaşanan olay akşam saatlerinde Cihanbeyli ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Dede K., kontrolündeki hafif ticari araca Suriye uyruklu 4 kişilik ailenin bulunduğu motosiklet çarptı. Hafif ticari araca çarpan motosiklet çarpmanın etkisiyle motor üzerindeki 4 kişilik aile fertleri yola savruldu. Motosikletin üzerinden yola savrulan isimleri henüz belirlenemeyen ailenin 2 yaşındaki kız çocuğu Eriç olay yerinde yaşamını yitirirken, kazadan ağır yaralı olarak kurtulan baba Ahmet (26) ile kızı Elif (4) hastane doktorlarının tüm müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybettiler. Vücudunda kırıklar meydana gelen anne Fatma ise olay yerine gelen ambulans ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan kazanın ardından soruşturma başlatırken, hafif ticari aracı kullanan Dede K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.