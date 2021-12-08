Konya Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvuruları nasıl yapılır?

İçinde bulunduğumuz Koronavirüs süreci ile birlikte maddi anlamda yardıma muhtaç kişi sayısının artışı ile birlikte belediyelerden yardım taleplerinde de artışlar meydana geldi. Muhtaç durumda olan vatandaşlara hem maddi hem de sosyal olarak yardımda bulunan belediyelerimizden bir tanesi de Konya Büyükşehir Belediyesi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan yardımlar arasında en önemli olanı yardım alan kişiyi hiçbir şekilde rencide etmeden ekonomik olarak destekte bulunmak amacı taşıyan sosyal kart sistemidir.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yardım talebinde bulunan vatandaşlara sosyal ve ekonomik durumlarının uygun görülmesi halinde verilen bu kartlar, şehir genelinde bulunan birçok market ile alışveriş merkezlerinde geçerli olmaktadır ve böylelikle de ihtiyaç sahibi olan kişi ile ailesinin de hem gıda hem de market alışverişinin bedava olmasını sağlamaktadır.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen sosyal kart limitleri ailede yaşamakta olan kişi sayısına göre değişmektedir.

Bir ailede 3 kişi var ise sosyal kart limiti 75 TL ‘dir.

Bir ailede 4 ya da 5 kişi var ise sosyal kart limiti 100 TL ‘dir.

Bir ailede 6 ya da daha kalabalık kişiler var ise sosyal kart limiti 150 TL ‘dir.

Konya Büyükşehir Belediyesinin sağladığı yardımlar bununla da sınırlı değildir. Aynı zamanda belediye, Konya ‘da okuyan öğrencilere de yardımlarda bulunmaktadır. Hiçbir öğrencinin maddi imkansızlıktan dolayı eğitim ve öğretim hayatının aksamaması gerektiğine inandığı için öğrencilere yönelik bazı yardım paketleri sunmaktadır. Maddi olarak oluşan bütün yetersizliklerin yanı sıra, LGS şeklinde ülke genelinde yapılmakta olan sınavlarda binde birlik dilime girme başarısını gösteren her öğrenciye de hem destekleme hem de öğrenciyi daha da isteklendirme amacı ile cüzi miktarlarda para ödülleri de vermektedir. Yani, Konya Büyükşehir Belediyesi yardıma muhtaç olan ve kendisinden yardım talep eden hiç kimseyi bu anlamda geri çevirmemektedir ve imkanların el verdiğince kişilere destek olmaya deva etmektedir.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardımlara başvuru yapabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar ise şu şekildedir;

Başvuru yapacak olan kişilerin zabıta ekipleri ile muhtarlık gibi yerel birimler tarafından maddi olarak yoksulluk tespitleri yapılmış olmalıdır.

Hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak muhtaç durumda olunmalıdır.

Malullük gibi durumlardan kişilerin muzdarip olması gerekmektedir.

Yukarıda ki koşullar altında yapılan bütün başvurular değerlendirmeye alınır ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenmiş olan yıllık yardım bütçesi içinden ihtiyaç sahibi olan vatandaşların sayılarına göre sosyal yardımlar yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili şu kişiler yardım alabilir şeklinde herhangi bir kesin hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu yardımlardan sağlık çalışanları da yararlanabilmektedirler.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereye yapılmaktadır?

sosyalyardim.konya.bel.tr

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtaç duruda olan kişilere yapılan sosyal yardımlara başvuru yapmak isteyenler e – Devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilirler. Yardım başvurusunda bulunmak isteyenler, ‘’‘’ adresi üzerinden gerekli olan bütün bilgilere ulaşabilirler. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan yardım için başvuru yapmak isteyenler ‘’ E – Devlet Ön Başvuru ‘’ adresine giriş yaparak ön başvuru formunu doldurduktan sonra başvuru işlemlerini yapabilirler.

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu

Yardım başvurusunda bulunan kişiler, belediye tarafında belirlenmiş olan belli başlı şartları karşıladıkları durumda ‘’ Sodem ‘’ adresine tıklayarak yetkili olan kişilere de kolay bir şekilde ulaşabilmektedirler. Genel olarak her yıl Eylül ayı ya da Ekim ayında açılmakta olan başvuru dönemi, yetkili kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ‘’ https://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=1584 ‘’ adresi üzerinden de sorgulanmaktadır. Yapılan başvuruların bu aylar içinde açılmasının sebebi ise eğitim ve öğretim döneminin de bu aylarda başlamış olmasıdır.

Konya Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardımlardan faydalanmak için başvuru yapan kişiler başvuru sonucunu öğrenmek için ‘’ Sosyal Yardım ‘’ adresi üzerinden sonuç sorgulama yapabilirler. Aynı zamanda il belediye binaları ile ilçe belediye binalarından da yüz yüze olarak yardım başvuru sonucu sorgulama işlemlerini yapabilirler.

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu

Okuma yazma bilmemek, yaşlılık durumu, engellilik durumu olan kişiler, yardım başvurusunda bulunduklarında üçüncü bir kişinin aracılığı ile başvuru işlemlerini yapabilmektedirler. Yapılan yardım başvurularının sonuçları sorgulanırken de yine aynı kişilerin aracılığı ile sonuç sorgulama işlemlerini yapmalılar.

Konya Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım başvurusu için iletişim numarası nedir?

( 312 ) 403 65 00

444 55 42

Konya Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım kartı nasıl alınmaktadır?

ŞOK, BİM, A101

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan gıda yardımında neler var?

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan sosyal yardımlardan yararlanmak isteyen kişilernumaralı yardım başvuru hattını arayarak başvuru yapabilirler. Aynı zamanda belediyenin kişilere vermiş olduğu sosyal kart başvuru sorgulama işlemi için denumaralı hattı arayarak gerekli bilgiye sahip olabilirler. Telefonda gerekli olan bütün yönlendirmeleri takip ederek direkt olarak belediye yetkililerine ulaşabilirler.Kona Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu sosyal yardım kartı başvurusunda bulunmak için ‘’ https://sosyalyardim.konya.bel.tr/ ‘’ adresi kullanılmaktadır. Başvurular yılın belli dönemleri içinde belli aralıklar ile açılmaktadır. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen sosyal yardım kartı, ihtiyacı olan kişilerin gıda ile alışveriş ürünlerinde kullanmaları için verilmektedir. Ayrıca verilen bu sosyal yardım kartı;gibi zincir marketlerde de geçiyor ve böylelikle de kişiler market ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi kişilere yapılan gıda yardımları, her sene Ramazan ayı ile Kurban Bayramı ‘nda yapılmaktadır. Bu kişiler haricinde herhangi bir sosyal güvencesi olamayan kişiler ile maddi olarak da zor durumda olan kişilere sosyal kart aracılığı ile de gıda yardımı yapılmaktadır.

Belediye tarafından verilen gıda yardım kolilerinin içinde şunlar bulunmaktadır;

5 kilo sıvı yağ

4 kilo un

4 paket makana

500 gram çay

3 kilo şeker

3 kilo pirinç

2 kilo bulgur

1 kilo mercimek

1 kilo nohut

2 kilo kuru fasulye

1 kilo salça

Konya Büyükşehir Belediyesi gıda yardım içi başvurular nasıl yapılmaktadır?

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan gıda yardımlarına başvuruda bulunmak için, belediyenin resmi intenet sitesi üzerinden başvuru alınmaktadır. Bunun dışında aşağıda verilen iletişim numaralarını kullanarak da yardım başvuru işlemlerini yapabilirsiniz.

Telefon numarası: 444 55 42

Fax numarası: + 90 332 211 15 76

Web adresi: http://www.konya.bel.tr

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan maddi yardım nedir?

Konya Büyükşehir Belediyesinin sağlamış olduğu maddi destek, sosyal kart uygulaması aracılığı ile yapılmaktadır. Böylelikle de muhtaç durumda olan kişi, belediyenin anlaşma yapmış olduğu marketler ile alışveriş merkezlerinden verilen yardım miktarı kadar gıda, temizlik ile kırtasiye ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilirler. Adı geçen bu sosyal yardım kartları süreli ve tek kullanım hakkı olan kartlardır. Bu kartlar ile kişi ekmek ihtiyacını da karşılayabilmektedir. Sosyal yardım kartlarının bakiye yükleme işlemlerini ise belediye her ay düzenli olarak yapmaktadır.

Gereken bütün şartlar sağlandığında yardım ihtiyacı olan kişiler, yapmış oldukları başvurularının onaylanması ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olan her türlü yardım kampanyalarından da yararlanabiliyorlar.