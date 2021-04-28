Konya Beyşehir 'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga! 5 yaralı , 7 gözaltı

Taş ve sopaların kullandığı 5 kişinin yaralandığı kavga olay akşam saatlerinde Konya Beyşehir'de yaşandı.

Gelen bilgilere ilçe merkezinde akşam saatlerinde iki grup arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Sinirlerin gerilmesiyle birlikte tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü, taş ve sopalar ile taraflar birbirine girdi.

5 kişi yaralandı, 7 kişi göz altına alındı

Kavgayı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Kavga yerine kısa içinde ulaşan ekipler olaya hemen müdahale etti ve güçlükle kavgayı ayırdı.

Polis ekipleri taş ve sopaların isabet ettiği 5 kişinin yaralandığını tespit etti. Yaralı kişiler polis araçlarıyla en yakın hastaneye ulaştırılırken, kavgaya karışan 7 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kavgada kullanılan sopa ve tahtalara el koydu.

Kavga sırasında cadde üzerindeki bir dükkanın da camları kırılarak zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor