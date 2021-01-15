Konya askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

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KONYA ASKERLİK DAİRESİ KARARGAHI
Konya Askerlik Şubesi
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Adres:Yenimeram Yolu Org. Tural Mah. Nehir Sk. No:16 Meram/KONYA
Tel:0.332.320 69 00
Faks:0.332.321 43 18
konya_asal_blg@msb.gov.tr
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AHIRLI ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Alaylar 1 Mah. 129. Sk. No:19 Seydişehir/KONYA
Tel:0.332.582 30 08
Faks:0.332.582 89 30
seydisehir_as_sb@msb.gov.tr
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AKÖREN ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Yenimeram Yolu Org. Tural Mah. Nehir Sk. No:16 Meram/KONYA
Tel:0.332.320 69 00
Faks:0.332.322 45 20
meram_as_sb@msb.gov.tr
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AKŞEHİR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Anıt Mah. Afyon Cd. No:93 Akşehir/KONYA
Tel:0.332.813 11 22
Faks:0.332.812 54 95
aksehir_as_sb@msb.gov.tr
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ALTINEKİN ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Atçeken Mah. Hüseyin Erkan Cd. No:24 Cihanbeyli/KONYA
Tel:0.332.673 40 23
Faks:0.332.673 40 24
cihanbeyli_as_sb@msb.gov.tr
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BEYŞEHİR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Evsat Mah. 407 Sk. No:18 Beyşehir/KONYA
Tel:0.332.512 49 92
Faks:0.332.512 72 52
beysehir_as_sb@msb.gov.tr
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BOZKIR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Alaylar 1 Mah. 129. Sk. No:19 Seydişehir/KONYA
Tel:0.332.582 30 08
Faks:0.332.582 89 30
seydisehir_as_sb@msb.gov.tr
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CİHANBEYLİ ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Atçeken Mah. Hüseyin Erkan Cd. No:24 Cihanbeyli/KONYA
Tel:0.332.673 40 23
Faks:0.332.673 40 24
cihanbeyli_as_sb@msb.gov.tr
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ÇELTİK ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Anıt Mah. Afyon Cd. No:93 Akşehir/KONYA
Tel:0.332.813 11 22
Faks:0.332.812 54 95
aksehir_as_sb@msb.gov.tr
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ÇUMRA ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Yenimeram Yolu Org. Tural Mah. Nehir Sk. No:16 Meram/KONYA
Tel:0.332.320 68 68
Faks:0.332.322 45 24
karatay_as_sb@msb.gov.tr
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DERBENT ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Yenimeram Yolu Org. Tural Mah. Nehir Sk. No:16 Meram/KONYA
Tel:0.332.320 68 68
Faks:0.332.322 45 24
karatay_as_sb@msb.gov.tr
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DEREBUCAK ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Evsat Mah. 407 Sk. No:18 Beyşehir/KONYA
Tel:0.332.512 49 92
Faks:0.332.512 72 52
beysehir_as_sb@msb.gov.tr
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DOĞANHİSAR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Behlülbey Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No: 167 Ilgın/KONYA
Tel:0.332.882 84 06
Faks:0.332.882 56 69
ilgin_as_sb@msb.gov.tr
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EMİRGAZİ ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Kazancı Mah. İstasyon Cd. No:75 Ereğli/KONYA
Tel:0.332.713 11 12
Faks:0.332.713 36 46
knyeregli_as_sb@msb.gov.tr
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EREĞLİ ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Kazancı Mah. İstasyon Cd. No:75 Ereğli/KONYA
Tel:0.332.713 11 12
Faks:0.332.713 36 46
knyeregli_as_sb@msb.gov.tr
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GÜNEYSINAR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Yenimeram Yolu Org. Tural Mah. Nehir Sk. No:16 Meram/KONYA
Tel:0.332.320 69 00
Faks:0.332.322 45 20
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HADİM ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Taşpınar Mah. Hükümet Cd. No:5 Hadim/KONYA
Tel:0.332.418 13 26
Faks:0.332.418 20 57
hadim_as_sb@msb.gov.tr
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HALKAPINAR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Kazancı Mah. İstasyon Cd. No:75 Ereğli/KONYA
Tel:0.332.713 11 12
Faks:0.332.713 36 46
knyeregli_as_sb@msb.gov.tr
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HÜYÜK ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Evsat Mah. 407 Sk. No:18 Beyşehir/KONYA
Tel:0.332.512 49 92
Faks:0.332.512 72 52
beysehir_as_sb@msb.gov.tr
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ILGIN ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Behlülbey Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No: 167 Ilgın/KONYA
Tel:0.332.882 84 06
Faks:0.332.882 56 69
ilgin_as_sb@msb.gov.tr
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KADINHANI ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Yenimeram Yolu Org. Tural Mah. Nehir Sk. No:16 Meram/KONYA
Tel:0.332.320 68 68
Faks:0.332.322 45 21
selcuklu_as_sb@msb.gov.tr
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KARAPINAR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Kazancı Mah. İstasyon Cd. No:75 Ereğli/KONYA
Tel:0.332.713 11 12
Faks:0.332.713 36 46
knyeregli_as_sb@msb.gov.tr
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KARATAY ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Yenimeram Yolu Org. Tural Mah. Nehir Sk. No:16 Meram/KONYA
Tel:0.332.320 68 68
Faks:0.332.322 45 24
karatay_as_sb@msb.gov.tr
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KULU ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Atçeken Mah. Hüseyin Erkan Cd. No:24 Cihanbeyli/KONYA
Tel:0.332.673 40 23
Faks:0.332.673 40 24
cihanbeyli_as_sb@msb.gov.tr
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MERAM ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Yenimeram Yolu Org. Tural Mah. Nehir Sk. No:16 Meram/KONYA
Tel:0.332.320 69 00
Faks:0.332.322 45 20
meram_as_sb@msb.gov.tr
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SARAYÖNÜ ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Yenimeram Yolu Org. Tural Mah. Nehir Sk. No:16 Meram/KONYA
Tel:0.332.320 68 68
Faks:0.332.322 45 21
selcuklu_as_sb@msb.gov.tr
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SELÇUKLU ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Yenimeram Yolu Org. Tural Mah. Nehir Sk. No:16 Meram/KONYA
Tel:0.332.320 68 68
Faks:0.332.322 45 21
selcuklu_as_sb@msb.gov.tr
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SEYDİŞEHİR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Alaylar 1 Mah. 129. Sk. No:19 Seydişehir/KONYA
Tel:0.332.582 30 08
Faks:0.332.582 89 30
seydisehir_as_sb@msb.gov.tr
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TAŞKENT ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Taşpınar Mah. Hükümet Cd. No:5 Hadim/KONYA
Tel:0.332.418 13 26
Faks:0.332.418 20 57
hadim_as_sb@msb.gov.tr
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TUZLUKÇU ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Anıt Mah. Afyon Cd. No:93 Akşehir/KONYA
Tel:0.332.813 11 22
Faks:0.332.812 54 95
aksehir_as_sb@msb.gov.tr
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YALIHÜYÜK ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Alaylar 1 Mah. 129. Sk. No:19 Seydişehir/KONYA
Tel:0.332.582 30 08
Faks:0.332.582 89 30
seydisehir_as_sb@msb.gov.tr
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YUNAK ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Anıt Mah. Afyon Cd. No:93 Akşehir/KONYA
Tel:0.332.813 11 22
Faks:0.332.812 54 95
aksehir_as_sb@msb.gov.tr