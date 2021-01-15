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Konya askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız, askerlik şubelerinin iletişim adreslerini merak etmeye başladı. Konya'da askerlik şubelerinin telefon numaraları nedir? Konya'da bulunan askerlik şubelerinin faks numaraları nedir? Konya'da bulunan askerlik şubelerinin adresleri nedir? Gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

15 Ocak 2021 Cuma 13:26
Konya askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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KONYA ASKERLİK DAİRESİ KARARGAHI

Konya Askerlik Şubesi

Adres: 

Yenimeram Yolu Org. Tural Mah. Nehir Sk. No:16 Meram/KONYA

Tel: 

0.332.320 69 00

Faks:

 0.332.321 43 18

konya_asal_blg@msb.gov.tr

AHIRLI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Alaylar 1 Mah. 129. Sk. No:19 Seydişehir/KONYA

Tel: 

0.332.582 30 08  

Faks:

 0.332.582 89 30

seydisehir_as_sb@msb.gov.tr

AKÖREN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yenimeram Yolu Org. Tural Mah. Nehir Sk. No:16 Meram/KONYA

Tel: 

0.332.320 69 00

Faks:

 0.332.322 45 20

meram_as_sb@msb.gov.tr

AKŞEHİR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Anıt Mah. Afyon Cd. No:93 Akşehir/KONYA

Tel: 

0.332.813 11 22 

Faks:

 0.332.812 54 95

aksehir_as_sb@msb.gov.tr

ALTINEKİN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Atçeken Mah. Hüseyin Erkan Cd. No:24 Cihanbeyli/KONYA

Tel: 

0.332.673 40 23

Faks:

 0.332.673 40 24

cihanbeyli_as_sb@msb.gov.tr

BEYŞEHİR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Evsat Mah. 407 Sk. No:18 Beyşehir/KONYA

Tel: 

0.332.512 49 92 

Faks:

 0.332.512 72 52

beysehir_as_sb@msb.gov.tr

BOZKIR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Alaylar 1 Mah. 129. Sk. No:19 Seydişehir/KONYA

Tel: 

0.332.582 30 08  

Faks:

 0.332.582 89 30

seydisehir_as_sb@msb.gov.tr  

CİHANBEYLİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Atçeken Mah. Hüseyin Erkan Cd. No:24 Cihanbeyli/KONYA

Tel: 

0.332.673 40 23

Faks:

 0.332.673 40 24

cihanbeyli_as_sb@msb.gov.tr

ÇELTİK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Anıt Mah. Afyon Cd. No:93 Akşehir/KONYA

Tel: 

0.332.813 11 22 

Faks:

 0.332.812 54 95

aksehir_as_sb@msb.gov.tr

ÇUMRA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yenimeram Yolu Org. Tural Mah. Nehir Sk. No:16 Meram/KONYA

Tel: 

0.332.320 68 68

Faks:

 0.332.322 45 24

karatay_as_sb@msb.gov.tr

DERBENT ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yenimeram Yolu Org. Tural Mah. Nehir Sk. No:16 Meram/KONYA

Tel: 

0.332.320 68 68

Faks:

 0.332.322 45 24

karatay_as_sb@msb.gov.tr

DEREBUCAK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Evsat Mah. 407 Sk. No:18 Beyşehir/KONYA

Tel: 

0.332.512 49 92 

Faks:

 0.332.512 72 52

beysehir_as_sb@msb.gov.tr

DOĞANHİSAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Behlülbey Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No: 167 Ilgın/KONYA

Tel: 

0.332.882 84 06  

Faks:

 0.332.882 56 69

ilgin_as_sb@msb.gov.tr

EMİRGAZİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Kazancı Mah. İstasyon Cd. No:75 Ereğli/KONYA

Tel: 

0.332.713 11 12 

Faks:

 0.332.713 36 46

knyeregli_as_sb@msb.gov.tr

EREĞLİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Kazancı Mah. İstasyon Cd. No:75 Ereğli/KONYA

Tel: 

0.332.713 11 12 

Faks:

 0.332.713 36 46

knyeregli_as_sb@msb.gov.tr

GÜNEYSINAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yenimeram Yolu Org. Tural Mah. Nehir Sk. No:16 Meram/KONYA

Tel: 

0.332.320 69 00

Faks:

 0.332.322 45 20

meram_as_sb@msb.gov.tr

HADİM ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Taşpınar Mah. Hükümet Cd. No:5 Hadim/KONYA

Tel: 

0.332.418 13 26  

Faks:

 0.332.418 20 57 

hadim_as_sb@msb.gov.tr

HALKAPINAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Kazancı Mah. İstasyon Cd. No:75 Ereğli/KONYA

Tel: 

0.332.713 11 12 

Faks:

 0.332.713 36 46

knyeregli_as_sb@msb.gov.tr

HÜYÜK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Evsat Mah. 407 Sk. No:18 Beyşehir/KONYA

Tel: 

0.332.512 49 92 

Faks:

 0.332.512 72 52

beysehir_as_sb@msb.gov.tr

ILGIN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Behlülbey Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No: 167 Ilgın/KONYA

Tel: 

0.332.882 84 06  

Faks:

 0.332.882 56 69

ilgin_as_sb@msb.gov.tr

KADINHANI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yenimeram Yolu Org. Tural Mah. Nehir Sk. No:16 Meram/KONYA

Tel: 

0.332.320 68 68

Faks:

 0.332.322 45 21

selcuklu_as_sb@msb.gov.tr

KARAPINAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Kazancı Mah. İstasyon Cd. No:75 Ereğli/KONYA

Tel: 

0.332.713 11 12 

Faks:

 0.332.713 36 46

knyeregli_as_sb@msb.gov.tr 

KARATAY ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yenimeram Yolu Org. Tural Mah. Nehir Sk. No:16 Meram/KONYA

Tel: 

0.332.320 68 68

Faks:

 0.332.322 45 24

karatay_as_sb@msb.gov.tr

KULU ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Atçeken Mah. Hüseyin Erkan Cd. No:24 Cihanbeyli/KONYA

Tel: 

0.332.673 40 23

Faks:

 0.332.673 40 24

cihanbeyli_as_sb@msb.gov.tr

MERAM ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yenimeram Yolu Org. Tural Mah. Nehir Sk. No:16 Meram/KONYA

Tel: 

0.332.320 69 00

Faks:

 0.332.322 45 20

meram_as_sb@msb.gov.tr

SARAYÖNÜ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yenimeram Yolu Org. Tural Mah. Nehir Sk. No:16 Meram/KONYA

Tel: 

0.332.320 68 68

Faks:

 0.332.322 45 21

selcuklu_as_sb@msb.gov.tr  

SELÇUKLU ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yenimeram Yolu Org. Tural Mah. Nehir Sk. No:16 Meram/KONYA

Tel: 

0.332.320 68 68

Faks:

 0.332.322 45 21

selcuklu_as_sb@msb.gov.tr

SEYDİŞEHİR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Alaylar 1 Mah. 129. Sk. No:19 Seydişehir/KONYA

Tel: 

0.332.582 30 08  

Faks:

 0.332.582 89 30

seydisehir_as_sb@msb.gov.tr 

TAŞKENT ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Taşpınar Mah. Hükümet Cd. No:5 Hadim/KONYA

Tel: 

0.332.418 13 26  

Faks:

 0.332.418 20 57 

hadim_as_sb@msb.gov.tr

TUZLUKÇU ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Anıt Mah. Afyon Cd. No:93 Akşehir/KONYA

Tel: 

0.332.813 11 22 

Faks:

 0.332.812 54 95

aksehir_as_sb@msb.gov.tr

YALIHÜYÜK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Alaylar 1 Mah. 129. Sk. No:19 Seydişehir/KONYA

Tel: 

0.332.582 30 08  

Faks:

 0.332.582 89 30

seydisehir_as_sb@msb.gov.tr

YUNAK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Anıt Mah. Afyon Cd. No:93 Akşehir/KONYA

Tel: 

0.332.813 11 22 

Faks:

 0.332.812 54 95

aksehir_as_sb@msb.gov.tr

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 13:26
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