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Konut sigortası neleri kapsar?

İzmir depremi sonrasında birçok vatandaş konut sigortası yaptırmaya yöneldi. Vatandaşlar için oldukça avantajlı olan konut sigortasının neleri kapsadığı ortaya çıktı.

04 Kasım 2020 Çarşamba 01:48
Konut sigortası neleri kapsar?
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İzmir’de meydana gelen 6.6’lık depremde 112 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı. Depremde birçok bina yıkılırken, birçok bina da ağır hasar gördü. Deprem ile birlikte vatandaşlar konut sigortası ile ilgili araştırma yapmaya başladı.

Konut sigortası ile konutlar, verilen teminatın kapsamına göre deprem, yangın, sel, su baskını, hırsızlık ve dolu gibi durumlara karşı güvence altına alınmaktadır. Vatandaşların isteğine göre konutta bulunan eşyalar da sigorta kapsamına girmektedir.

Konut sigortasının avantajları nelerdir?

Konut sigortası yaptırıldığında, konutun acil durum ve afetlerde zarar görmesi halinde tüm zararları sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Öte yandan konut sigortası yaptırmanın birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlar şunlardır;

Deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumlarında evde oluşan maddi zararlar sigorta tarafından karşılanmaktadır.

Konut sigortası ile ev eşyaları da koruma altına alınabilmektedir.

Doğal afetlerin dışında evde herhangi bir nedenden oluşan hasarlar için ek bir ücret ödenmemektedir.


Konut sigortası ile evinizde 3.kişilere ait eşyalar da korunabilmektedir.

Sigorta ile kara taşıtı, hava taşıtı ya da deniz taşıtından meydana gelen zararlar karşılanır.

Konut sigortası ile isteğe bağlı olarak evdeki tesisatta koruma altına alınabilmektedir. Bunun yanında çilingir, elektrik tesisatı, kombi bakımı ve halı yıkama gibi pek çok hizmet sigorta kapsamına girmektedir.

Terör olayları, protesto gibi durumlarda zarar gören konutun hasar masrafı sigorta tarafından karşılanır.

Konut sigortası ile evde yaşayan kişilerden bir ya da birkaçının vefat etmesi durumunda varislere, kişinin sakatlanması durumunda ise kendisine sigorta ödemesi yapılmaktadır.

Ev sahibi ile kiracı arasında çıkan anlaşmazlıklar gibi hukuksal konularda dava, savunma ve dosya masrafları sigorta kapsamına girer.

DASK tarafından karşılanmayan teminatlar, konut sigortası ile karşılanır.



Son Güncelleme: 04.11.2020 01:48
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Anahtar Kelimeler:
Konut SigortasıDeprem
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