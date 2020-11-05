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Konut kredisi faizlerinde son durum ne? Kasım 2020 bankaların güncel konut kredisi faizleri

Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi bankaların konut kredilerine başvuruyor. Vatandaşlar konut kredisi faizlerinde son durum ne, Kasım 2020 bankaların güncel konut kredisi faizlerini araştırıyor.

05 Kasım 2020 Perşembe 13:07
Konut kredisi faizlerinde son durum ne? Kasım 2020 bankaların güncel konut kredisi faizleri
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Ağustos ayıyla birlikte konut kredisi faiz oranları artmaya başlamıştı. Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi gün gün konuk kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Son olarak Haziran ayının başında kamu bankaları tarafından konut kredisi faiz oranları tarihinin en düşük seviyesine çekilmişti.

Bu indirimin ardından konut satışların çok büyük bir artış yaşandı. Vatandaşların konut kredisine başvurmasının ardından artan talep doğrultusunda konut kredisi faiz oranları yenilendi. İşte bankaların güncel konut kredisi faiz oranları;

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 1.35

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.99

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29


İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

Ev kredisi: 1.25

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 1.30

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 1.33

TEB FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 1.34

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

Standart konut kredisi: 1.58



Son Güncelleme: 05.11.2020 13:07
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Anahtar Kelimeler:
KonutKrediBanka
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