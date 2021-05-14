Kontrollü normalleşme planı nedir, detayları ne zaman açıklanacak? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamada, bayram sonrası kontrollü normalleşme sürecine girileceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından Türkiye’de üç aşamadan oluşan normalleşme süreci başlayacak.

Normalleşmenin ilk aşaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mayıs itibariyle kontrollü normalleşmeye geçileceğini duyurdu.

Normalleşmenin ilk aşamasında,

- İlk etapta kafe, restoran ve lokantalar açılacak ve saat 20.00’a kadar hizmet verecek.

- Sokağa çıkma kısıtlaması saati 21.00 – 05.00 arası olacak. Cumartesi günleri kısıtlama uygulanmayacak.

- Eğitim ile ilgili durum Kabine Toplantısı sonrasında netleşecek. Ancak kulislere göre yüz yüze eğitimin bu dönem başlamayacağı, okulların en erken Eylül-Ekim aylarında açılacağı ön görülüyor.

İkinci aşama

Kontrollü normalleşme aşamasının 31 Mayıs Pazartesi günü başlaması bekleniyor.

Normalleşmenin ikinci aşamasında,

- Kafe, restoran ve lokanta gibi işletmeler saat 22.00’a kadar yalnızca %50 kapasiteyle açık alanlarda hizmet verebilecek.

- Kahvehane, kıraathane ve çay ocağı gibi işletmeler için valilikten izin alınacak. Bu işletmelerin yalnızca açık alanlarda hizmet vermesine izin verilecek.

- Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Üçüncü aşama

Kontrollü normalleşme aşamasının temmuz ayında başlaması bekleniyor.

Normalleşmenin üçüncü aşamasında,

- Düğün ve nikah gibi organizasyonlar belirli kısıtlamalarla gerçekleştirilebilecek.

- Kafe, restoran ve lokantalar 23.45’e kadar hizmet verecek ancak yine kapalı alanlar kullanılamayacak.

- Nargile, bar ve gece kulüpleri hizmet vermeye başlayacak.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı en son 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilmişti. Normalleşme sürecinin netleşeceği bir sonraki Kabine Toplantısı’nın ise 17 Mayıs 2021 günü yapılması planlanıyor.