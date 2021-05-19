Kontrolden çıkan TIR ile otomobil ile kafa kafaya çarpıştı!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. İlçeye bağlı Akçaköy köyünde meydana gelen kazada Zülkaneyn Paltalı (24) yönetimindeki hafif ticari araç olarak kayıtlı bir otomobil, Ali Osman S. (27) idaresindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın şiddeti ile otomobil hurdaya dönerken çevrede bulunan vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler hurdaya dönen otomobilin içinde korkunç bir şekilde hayatını kaybeden Zülkaneyn Paltalı'nın cansız bedenini sıkıştığı yerden güçlükle çıkardılar.

Kaza anında hayatını kaybeden Paltalı'nın cansız bedeni ambulansa alınarak Dinar Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Kazadan hemen sonra polis kazaya ilişkin geniş çapta bir soruşturma başlattı.