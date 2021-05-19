Kontrolden çıkan TIR ile otomobil ile kafa kafaya çarpıştı!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. İlçeye bağlı Akçaköy köyünde meydana gelen kazada Zülkaneyn Paltalı (24) yönetimindeki hafif ticari araç olarak kayıtlı bir otomobil, Ali Osman S. (27) idaresindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı.
Kaza anında hayatını kaybeden Paltalı'nın cansız bedeni ambulansa alınarak Dinar Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Kazadan hemen sonra polis kazaya ilişkin geniş çapta bir soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 19.05.2021 23:14