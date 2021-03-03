Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1ölü, 1 yaralı

Ankara Nallıhan İlçesinde Davutoğlan Mahallesi yakınlarında edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde gerçekleşen kazada 44 yaşındaki Bülent Çelik idaresindeki bir otomobilin hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda gerçekleşen kazada araç yoldan çıkarak takla attı. Kazaya şahit olanlar hemen sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan sürücü Bülent Çelik’in eşine ilk müdahale yapılırken sürücü Bülent Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı en yakın hastaneye kaldırılırken yaşanan korkunç kaza ile ilgili soruşturma açıldı.

