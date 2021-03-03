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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Nallıhan'ın ilçesinde seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

03 Mart 2021 Çarşamba 23:35
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1ölü, 1 yaralı
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Ankara Nallıhan İlçesinde Davutoğlan Mahallesi yakınlarında edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde gerçekleşen kazada 44 yaşındaki Bülent Çelik idaresindeki bir otomobilin hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda gerçekleşen kazada araç yoldan çıkarak takla attı. Kazaya şahit olanlar hemen sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan sürücü Bülent Çelik’in eşine ilk müdahale yapılırken sürücü Bülent Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı en yakın hastaneye kaldırılırken yaşanan korkunç kaza ile ilgili soruşturma açıldı.



Son Güncelleme: 03.03.2021 23:35
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraTrafik Kazası
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