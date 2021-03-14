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Kontrolden çıkan otomobil bir bariyerlere çarptı, araçta bulunan 3 kişi yaralandı

Gaziantep’te kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan kazada, 3 kişi yaralandı.

14 Mart 2021 Pazar 23:57
Kontrolden çıkan otomobil bir bariyerlere çarptı, araçta bulunan 3 kişi yaralandı
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Gaziantep’te gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Gaziantep-Nizip D400 Karayolunda 46 yaşındaki N.E. idaresindeki wolksvagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini biranda kaybetmesiyle birlikte yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Yaşanan kazada sürücü N.E. ile birlikte araçta gitmekte olan 16 yaşındaki H.T.E. ile 46 yaşındaki E.Z. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

Son gelen bilgilere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza ile ilgili Jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.



Son Güncelleme: 14.03.2021 23:57
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepKaza
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