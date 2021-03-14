Kontrolden çıkan otomobil bir bariyerlere çarptı, araçta bulunan 3 kişi yaralandı

Gaziantep’te gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Gaziantep-Nizip D400 Karayolunda 46 yaşındaki N.E. idaresindeki wolksvagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini biranda kaybetmesiyle birlikte yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Yaşanan kazada sürücü N.E. ile birlikte araçta gitmekte olan 16 yaşındaki H.T.E. ile 46 yaşındaki E.Z. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

Son gelen bilgilere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza ile ilgili Jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

