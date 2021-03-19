Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı 4 kişi yaralandı

Zonguldak’ta yaşanan kazada edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Alaplı Belediye Plaj mevkiinde meydana gelen olayda İrfan K. yönetimindeki bir otomobil yağış nedeniyle kaygan olan yolda aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle kontrolden çıktı. Bir ansa savrulan otomobil orta refüje savrularak orada bulunan aydınlatma direğine çarptı. Direğe çarparak durabilen araç kullanılmaz hale geldi. Kazayı gören çevre sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerine olayı haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ve itfaiye birimleri tarafından araç içerisinde sıkışan yaralılar kurtarıldı. Yaşanan kazada araç içerisinde bulunan sürücü İrfan K. ve araç içerisinde bulunan diğer yaralılar Zuhal K., Mustafa K., Şekip Ö.’yü sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Araç içerisinden çıkarılan yaralılar ambulans ile en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaşanan kazada etrafa saçılan eşyalar vatandaşların yardımı il itfaiye ekiplerine teslim edildi. Hurdaya dönerek kullanılmaz hale gelen araç olay yerinden çekilerek otoparka götürülürken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

